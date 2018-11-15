介入台灣選舉》國台辦稱捏造 陸委會：國際公認事實

2018-11-15

馬曉光：不會上民進黨的當

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣九合一選舉倒數，中國國台辦發言人馬曉光昨在例行記者會上被問到是否提供資金暗助特定候選人？馬曉光稱：「從不介入台灣的選舉，這種說法完全是無中生有，憑空捏造。」對於民進黨各項指控，他並稱「我們不會上當」。陸委會反駁表示，中國以各種方式介入民主國家的選舉，已是國際社會普遍認知與公認的事實。

陸委會指出，依「政治獻金法」、「刑法」等相關規定，境外勢力不得對我選舉候選人、團體提供政治獻金，或以非法方式介入我方選舉。政府將致力維護此次選舉的公平與公正，並強化相關因應作為及人員安全管理機制，以免選舉遭到外力不當干預，破壞我民主體制運作。對於相關違法案件，我司法檢調機關均依相關事證資料查處、偵辦，陸委會尊重司法檢調機關職權行使。

民進黨指控中國對台灣選舉介入與打壓，馬曉光昨聲稱，民進黨當局蓄意在兩岸同胞之間製造隔閡，升高敵意，破壞兩岸關係，以此撈取選舉利益，企圖用這種做法一再愚弄廣大台灣民眾，是低估了台灣同胞的判斷力。有中媒在記者會上提醒，面對綠營各種挑釁，中方一定要沉住氣，不然可能就上了民進黨的當，馬曉光說「我們不會上當」。

此外，前總統馬英九上週在「馬習會」三週年研討會提出「不排斥統一、不支持台獨、不使用武力」的「新三不」，馬曉光稱，一個中國原則是兩岸關係的政治基礎，實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，也是中華民族根本利益所在。兩岸同胞要共同堅持九二共識、反對台獨，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。