丁轟柯：又搞老鼠尾 柯酸丁：能自己作主嗎

2018-11-15

〔記者簡惠茹、黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲幕僚影射某競選陣營發動走路工，抗議重陽敬老金？國民黨市長候選人丁守中昨被問及是誰發動「走路工」時怒批：「荒謬！柯文哲又在搞老鼠尾事件，這個人遇到對自己不利的事情就推給別人」。

柯競辦發言人林筱淇強調，他們從未影射任何陣營，不該過度解讀；柯文哲也稱，重陽敬老金現在講也沒有用。柯文哲昨也批判丁守中：「柯文哲當市長，就是很清楚柯文哲在當市長，丁守中真的可以自己做決定嗎？我很懷疑。」柯批丁，以後當市長會遭國民黨綁架無法自主決定。

丁守中昨晚到景美夜市掃街時則回應指出，他當立委在立法院通過這麼多福國利民法案，都是丁守中說服同僚一起支持，「你說我可不可以做決定？我比他更有國際宏觀視野，更有法政專業知識，更有協商協調能力，更有決策能力！」

被嗆砍敬老金 柯：做對的事

柯文哲昨赴文山區傳統市場掃街，再度被攤商嗆：「什麼時候要發重陽敬老金？」柯表情尷尬但未回應，隨後又被一位女性長者嗆：「你媽媽在新竹就有得領。」

蔡壁如昨澄清，日前在艋舺公園掃街時，有二、三十名老人包圍她問敬老金問題，後來柯走到廣州街，其中一位老人拍她肩膀說「拍謝」，她並不認識對方，也不知道他的「拍謝」是何意思，仍把它當作個案來處理，不要做過多聯想。

面對丁守中批評「老鼠尾事件重演」，甚至被外界質疑是選情告急的哀兵策略。柯文哲苦笑稱他就是做對的事、不對的事別做，認真做，每天就盡所能就好。反正民進黨罵他比國民黨更像國民黨，國民黨說他白綠合謀，他就是算了。

柯在基層被嗆 丁：自作自受

丁守中昨在節目中受訪時表示，他走訪菜市場有很多老人家和長輩說，一定要恢復重陽敬老金，長輩關心權益天經地義，柯文哲在基層被嗆是自作自受，不只取消長輩重陽敬老金，他還取消六十五到七十歲健保補助。「自己做事自己擔，哪有安排走路工，哪有安排這些人？ 」

丁守中表示，敬老金不是救濟金，而是對長輩的尊重，柯文哲硬是把敬老金刪掉，激起長輩全面反彈，大家當然見到柯就抗議。「這個人只要遇到對自己不利的事情就推給別人，市政缺失都推給前任，收割剪綵割稻尾卻不提前人功績。還說選舉成績不好，是海選來的年輕人不懂選舉，砍重陽敬老金被老人抗議又推給別人，說是走路工，簡直荒謬。」

丁守中承諾，他上任後一定恢復敬老金，全台灣都有為什麼台北沒有？台北財力狀況最好，柯文哲爸爸媽媽在新竹領，一人領兩千塊，兩人領四千塊，台北甚至能發更多，視財務狀況不排除加碼。