利用太太操棄保？ 姚批陰狠 柯稱沒聽聞

2018-11-15

柯Ｐ妻反擊 沒人指點授意

〔記者周彥妤、黃建豪、簡惠茹／台北報導〕台北市長柯文哲妻子陳佩琪前天在臉書談選戰心路歷程，文末迸出一句「沒有人需要為一次選舉的失敗而永遠退出政壇」，外界解讀在影射民進黨台北市長候選人姚文智，潛藏操作「棄姚保柯」之圖。姚文智昨說，柯竟把太太當成操作棄保工具，手段陰狠，令人毛骨悚然；陳昨晚則再發文指，只是在談若柯落選的抒發，沒人指點授意，外界要尊重她的發言權。

陳佩琪十三日於臉書發文，稱讚柯在辯論會上只提市政議題，沒對對手人身攻擊，「已經做到一位首都市長的高度」，最後迸出一句「沒有人需要為一次選舉的失敗而永遠退出政壇」，外界認為是在對曾誓言選輸就退出政壇的姚文智喊話，操作「棄姚保柯」。

姚文智昨表示，陳的文字不是她個人意見，他不相信是陳寫的，而是柯文哲把太太當成操作棄保的工具，「故意用一種溫暖的方式，包藏赤裸裸的政治操作」，這是埋藏在太太溫暖文字中的謀略，手段相當陰狠。

姚文智說，文中雖無指涉對象，但這種手段讓人毛骨悚然，他反問：「選舉真的要把自己家人搞成這樣？」

對於棄保傳言，丁守中表示，總統蔡英文已經跟柯文哲合作，身為執政黨卻在選舉打假球，會被中間選民唾棄，「這樣跟詐騙集團有什麼差別？難道蔡英文是詐騙集團首腦，要把姚文智變成車手嗎？」他認為，若要棄保，也是「棄柯保丁」或「棄姚保丁」。

丁譏綠打假球 把姚當車手

姚文智則認為，中國對台發動各種的攻勢，很明顯就是要保住柯文哲和韓國瑜，台灣人民必須抵抗這種民主的逆襲，這場選舉應該是「棄韓柯保台灣」、「棄韓柯保北高」。

談到柯文哲近日掃街行程，抗議民眾如影隨形，有媒體報導柯幕僚透露，有抗議人士事後折返道歉，稱「拍謝啦！是工作！」似乎影射抗議民眾是對手陣營派來。姚文智直言：「請太太操作棄保，請幕僚栽贓其他團隊，就是柯文哲這次選舉做法，所以我說他是liar（騙子）。」

陳佩琪昨晚再發文回應，「寫臉書不是自己老公有意見，就是被幾個莫名其妙、毫不相干的第三者酸，有人甚至罵到某黨的黨主席，唉！我的文字有這麼偉大？有這麼影響深遠？候選人的另一半，也是獨立個體，是否該尊重我的發言權呢？」

對於棄姚保柯傳言，柯昨赴木新市場拜票時，先反問媒體：「我怎麼還沒聽到，你從哪裡聽來的？」他說，台灣就是媒體有各種解讀，他就是盡力去做，剩下的老天去決定就好。