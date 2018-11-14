北市棄保？丁：柯在炒

2018-11-14

〔記者鍾泓良、簡惠茹、黃建豪、沈佩瑤、楊淳卉／綜合報導〕隨著投票日逼近，台北市長選戰白熱化，「棄保說」開始發酵。國民黨台北市長候選人丁守中昨天駁斥「棄姚保柯」，指是台北市長柯文哲在炒作，民進黨市長候選人姚文智這麼力拚，民進黨不至於棄保姚；民進黨秘書長洪耀福強調，民進黨從來不放棄任何一個地方，包括台北市；柯文哲則打出告急牌，坦言「選得很吃力」。

民進黨：不放棄任何一個地方

這場首都市長爭奪戰，柯文哲與丁守中、姚文智纏鬥不休，白藍綠政治板塊的擠壓挪移，「棄保牌」在選戰最後關頭將產生翻轉選局的作用，各方陣營不敢掉以輕心。

丁守中被問及，若姚文智被棄保，是否會衝擊丁的選票？丁守中說，民進黨做為執政黨，如果搞棄保、打假球，這樣的政黨應該被唾棄，何況姚文智這樣力拚，民進黨不至於會棄保，棄保是柯在炒作的，大家要想清楚，台北持續衰退沒落，應該要「棄柯文哲保丁守中」、「棄姚文智保丁守中」，台北才有未來。

柯打告急牌：選得很吃力

針對「棄保說」，洪耀福表示，民進黨從來不放棄任何一個地方，包括台北市，不會有棄保問題，強調這次台北市長選舉，得票沒有第一，也一定是第二。

面對選情遭藍營逼近，柯說，自己的選舉團隊叫「史上最弱團隊」，因為他們不是專業競選團隊，但選戰還有十天，他們會做最大發揮。