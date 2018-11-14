選戰觀察》台灣人團結

2018-11-14

記者鄒景雯／特稿

這個時候講台灣人要團結，可能很白目，兩軍、甚至多軍為了選舉激烈對峙中，誰理你在擂台旁講風涼話？但是這可是眾目睽睽的大事，中國勢力已經入島參戰，行徑甚至非常囂張。

最近已經有具體實例，描繪出了中國介入大選的新模式，北京政權透過他們在台灣的代理人，這些代理人多半在中國有生意往來，按照他們各自的人脈網絡，主動找上指標性的候選人接觸捐款，目前聽到的某「都」級行情是單人單次三千萬元。起初的理由冠冕堂皇，是挹注其競選支出，但是不久之後便會要求候選人必須對兩岸關係公開且高調表態；如果候選人基於這次是地方選舉考慮，表現得不孚對岸「理想」，甚至有代理人一點也不客氣地受命前往興師問罪，施壓候選人在剩下的十天應進行口頭補救。

儘管金額超過法定上限，由於這些代理人是台灣人，使得候選人當初接受捐款並無戒心，因此已有候選人「受害」；外界很可以合理懷疑這應該不是個別事件，甚至是全面性的作為，故而檢視候選人是否受到金錢驅使，必須在競選過程回饋向北京輸誠的行動，隨著選情日趨白熱化，也成為公民社會有必要共同關切的課題。

值得注意的是，過往選舉，中國要懲罰不聽話的台灣候選人，往往公然為之，這次則多了箝制的工具，也就是蝗蟲般的境外網軍，這支五毛部隊可以加溫捧紅，可以撤軍冷落，更不用說可以圍毆霸凌，運用手段多端，其對候選人的操縱與干擾，或有輕重之分，但對台灣民主的破壞，則無一人可以倖免，台灣人唯有團結面對一途。

或許是作賊心虛，在對台灣進行網攻肆虐的同時，中國內部的網路整肅，則進入到有史以來最肅殺的階段。中國網信辦自己公布，最近短短二十多天，他們已經大力查封了近萬個帳號，微博、微信兩家業者因此被約談，要求全面監控刪文下架；甚至中國網民透過推特到國外去發文，都傳出了被逮捕的消息。

不僅在虛擬世界如此，幾個月以來，有關中國佳士科技深圳廠爭取成立工會的問題，由於各大學聲援醞釀成了學運，習近平政權近日居然闖進北大校園逮人，此人還是個馬克思主義信奉者。原來習近平比馬克思還大，若信馬克思、不信習近平，即使有著同情工人的名份大義，照樣集體被失蹤。

這樣的國家機器，把它的指爪伸進台灣，若有候選人或支持他們的粉，一時感到「受惠」，豈有能夠沾沾自喜的道理？台灣選民如果要求各政黨與其候選人一律對紅色網軍劃清界線，進而揚棄一切向「一中」稱臣的金援與施壓，過份嗎？有請各色從政者自行驗明正身。