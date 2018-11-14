替年輕人叫屈 丁守中嗆柯「史上最不專業」

2018-11-14

〔記者鍾泓良、簡惠茹／台北報導〕對於台北市長柯文哲自評「史上最弱團隊」，國民黨台北市長候選人丁守中昨晚於臉書發文表示，他從政卅多年，頭一次聽到執政者宣稱自己資源不足、團隊太弱，柯文哲什麼事都推給別人，柯自己才是史上最不專業。

丁守中表示，「就算民調還沒趕上柯文哲，也沒怪過自己團隊」，市長做不好，怪手下；選戰打不好，怪幕僚。難怪四年下來，局處首長跑光光，選戰幕僚跑光光。

丁守中陣營指出，柯文哲怪東怪西就是不怪自己，得了便宜還賣乖，真是「太侮辱台灣人的智慧了」，更強調柯陣營有宣稱藍綠通吃、「文化門神」小野擔任總幹事，「這樣的團隊怎麼能夠說弱？」

丁守中指出，柯文哲上任後台北市青年失業率不僅是六都最高，更是金融海嘯以來最高，「年輕人搞不清楚狀況，仍然把你當神一樣，你不但不珍惜，反而讓這些年輕人『真心換絕情』，你不會慚愧嗎？」

丁陣營坦言，年輕族群的支持率不如柯文哲，但願意讓年輕人充分發揮，無比珍惜年輕人的奉獻；如果有任何你覺得很差的年輕人願意加入丁的團隊會非常珍惜，「所有丁守中陣營團隊的錯誤、失敗都由丁守中概括承受。」

丁陣營說，柯文哲稱自己用掉的局處首長數量和前市長郝龍斌差不多，但郝時期都是正常異動，敢問柯的局處首長哪些是好聚好散的？「到底是你太優秀，還是他們真的太爛了？」