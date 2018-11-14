坦言選得吃力 柯文哲自稱「史上最弱團隊」

2018-11-14

〔記者黃建豪、沈佩瑤／台北報導〕台北市長選舉柯丁選情逼近，台北市長柯文哲昨天指「選得很吃力」，他還談起選舉板塊論，稱「台灣統獨是假議題」，卻影響了整體台灣政治，像「小野事件」就挑動了藍綠的敏感神經。

柯指出，他曾向前總統馬英九的民調操盤手洪永泰教授請益選舉板塊論，發現二○一四年與二○一八年選舉的板塊變動幅度都比預期更大，因為台灣的選舉常是投給這個黨，不是因為喜歡這個黨，而是討厭另一個黨，但投完以後就開始後悔。

柯文哲稱，小野事件就是個很典型的例子，很多人說這個對選票有傷，他是政客的話，就會把小野開除，但他不是政客，他覺得要一步一步去脫離台灣這種板塊、藍綠敏感。

柯文哲說，兩個黨除了統獨意識形態不同外，其他都相同，統獨已籠罩整個台灣政壇二十幾年，但那還是個假議題，因為美國不可能讓台灣去跟中國真的統一，也不會真的讓台灣去搞台獨、去激怒中國，所以現在就變成假統一和假台獨，卻弄假成真，還是明顯在影響整個台灣的政治。

對於柯昨天指自己是「史上最弱團隊」，柯營幕僚為柯緩頰，指柯並不是在罵團隊，而是在講出一個現象，相較於二○一四年的資深政治幕僚，現在的團隊缺乏經驗，無法獲得柯太多信任，導致最後決策都是柯決定。幕僚「學姊」黃瀞瑩也表示，並不會因此受到打擊，團隊中很多人都是海選來的年輕人，但他們都很努力。