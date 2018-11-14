韓營籲防奧步 陳營反譏藍賄選紀錄多

2018-11-14

〔記者王榮祥、林曉雲／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜陣營昨舉行「反奧步說明會」，指控抹黑、抹紅，奧步被大家看在眼裡，要求檢調動起來；民進黨高雄市長候選人陳其邁發言人、立委趙天麟反批，藍營賄選紀錄名列前茅，這好像是先打預防針。

國民黨籍立委黃昭順昨偕同許崑源等高市議員，在國民黨高市黨部舉辦反奧步說明會，指網路上有「韓國瑜賄選」、「中國介入選舉協助韓國瑜打選戰，投入十億人民幣」等多項不實傳言，要求檢調處置、同時呼籲選民提高警覺。

黃安挺韓 挨轟豬隊友

除了說明會外，昨天也有近百個高雄市民間團體與企業主出面力挺韓國瑜，呼應他的政見，希望貨要出得去，人要進得來，高雄發大財。藝人黃安則在網路發文挺韓，指若韓當選高雄市長，他就要開直播剪掉長髮，黃的發言被轉貼到臉書，韓的不少支持者反而認為「有害選情」、「豬隊友」。

不過，韓國瑜近日造勢場合高唱「夜襲」，讓這首軍歌一炮而紅，包括人本教育基金會、台灣社、青平台基金會等民間團體昨天出面，指夜襲歌詞「鑽向敵人的心臟」意識形態扭曲台灣社會，譴責韓把非支持者視為敵人，擔憂二十四日投票日不平安，呼籲蔡政府要防護投開票日的安全，並發動「拒絕夜襲」的連署，指已有四十個民間團體、上千位民眾參與。