不捨文化人、音樂人遭網軍霸凌 陳其邁：網路抹黑到我為止

2018-11-14

〔記者方志賢／高雄報導〕許多文化人、音樂人力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁後，臉書紛紛遭網軍霸凌、攻擊，陳其邁昨呼籲：「這些網路抹黑，到我為止！」他承擔所有批評指教。陳也批國民黨市長候選人韓國瑜以「義勇軍」合理化網軍的霸凌行為，為民主政治做了最惡劣示範。

批韓以「義勇軍」合理化

選戰倒數，陳其邁昨與民進黨立委李昆澤及四位市議員候選人康裕成（現任議長）、何權峰、鄭孟洳、洪平朗，前往三民東區掃街拜票。

陳其邁行前受訪表示，文化人小野、吳念真、柯一正、陳芳明、歌手詹雅雯、音樂餐廳「藍色狂想」老闆紀華朗等人陸續跳出來挺他，卻在網路上遭到霸凌、抹黑，讓他很心痛。

陳其邁指出，民主政治對不同支持對象應該彼此尊重，一些攻擊他的流言都是簡體字或海外帳戶，是有系統網軍的作為，進行海量抹黑，是惡劣的選舉操作。

陳其邁說，PTT內許多重複的帳號都是同一批人，長期網路抹黑、霸凌，從他辯論會開始到結束，抹黑他戴耳機的假消息就大量海洗，旗山造勢晚會也是這樣，「沒有離開可以硬拗成不要離開」，他身為候選人應該承擔所有批評指教，但抹黑也要適可而止。

陳其邁批韓國瑜竟以「義勇軍」合理化網軍的霸凌行為及影片造假，為民主政治做了最惡劣示範，離投票日最後十天，市民做聰明、有智慧的決定，看是誰在發動網路霸凌？誰在發不實的假消息？呼籲選民用選票讓台灣民主更進步。

陳其邁也說，選舉過程他不斷提出不同需求政見，包括偏鄉的長照計畫、產業政策到青年政策，廿歲到四十歲減輕負擔的租屋補貼、公托及公幼等補貼，讓年輕人負擔減少，他的政策非常完整；反觀韓國瑜的政見不到一千字，網路聲量很高的政見也多半不著邊際，對高雄的了解與政策規劃兩人天差地遠，相信市民會做一個清楚、聰明的決定。