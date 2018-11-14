移居27年 陳其邁妻拍片盼守護高雄

2018-11-14

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁的牽手、來自馬來西亞的醫師吳虹，首度擔任主角拍攝「守護孩子、相信高雄」，住高雄廿七年的她想告訴年輕朋友，和廿年前相比，高雄變得更好、更漂亮！

婦產科醫師吳虹淚訴：

氣爆事件 只有高雄才有

吳虹昨出席影片發表會，她以高雄媳婦、高雄媽媽的雙重角色，形容高雄人就跟高雄的太陽一樣熱情有活力。她說，她在台中唸書時認識同班同學陳其邁，畢業後因陳家在高雄，她就來高雄當婦產科醫師，迄今已廿七年。

吳虹提到二○一四年的八一氣爆事件，讓人痛心難過，因為只有高雄才有這種管線。她打比方，台灣若是母親，台北就像長子，高雄則是老二；幾十年來，老二默默付出，資源卻是老大享盡，這是一件悲傷的故事。另一件悲傷的故事，是二二八事件中，高雄要塞司令彭孟緝指揮國民黨軍隊，屠殺數千高雄市民，這是更沉重的傷。

民進黨當家的高雄 髒污變漂亮 貧窮變光鮮

吳虹深深感動的是，這個傷後來孕育出美麗的花朵，就是卅九年前發生在高雄的美麗島事件；最後，台灣終於誕生了第一個本土政黨，這是高雄的驕傲。

吳虹說，很難想像，一個被重工業家暴超過五十年的孩子，要如何重新健康起來？但廿年來，民進黨當家的高雄，終於有人真正關心、真正呵護、真正想改變生活品質，一點一滴地為高雄的傷口清創，把髒污變漂亮，把貧窮變光鮮。這是一個多勵志的故事。

吳虹表示，這支影片是林靖傑導演拍攝，拍攝過程中，她看到林導演對專業的堅持，就像戴資穎、陳偉殷，他們都是高雄囝仔、都低調努力，許許多多的高雄市民也是如此，勤勞、樸實、認真打拚，因為總有一天會被看見。

吳虹強調，陳其邁也是這樣的人，兩人婚後生了兩個孩子，孩子在高雄出生、長大，現在都到北部念書，但她認為這「不是北漂」，她鼓勵年輕人走出去看看世界，想回來的時候，高雄會準備好，讓年輕人找得到工作、快樂生活，高雄就像我們的孩子，她會跟陳其邁一起守護高雄，也盼大家加入。

三位南漂媽媽聲援：

高雄改變有感 可安身立命

三位南漂媽媽昨也到場相挺，她們的小孩都是由吳虹接生。老家在台北的余珮祺說，廿七年前她跟著先生來高雄，高雄跟台北的差別，她冷暖自知，很有感觸，二十年來，高雄改變比台北還大，她已把這裡當成安身立命的地方。