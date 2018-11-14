倒數10天選情評估》國民黨：過半在望 繼續衝刺

2018-11-14

〔記者施曉光／台北報導〕直轄市、縣市長選舉剩下倒數十天，國民黨昨日評估穩定大幅領先的地區有八個，四個小幅領先綠營，呈五五波拉鋸的地區有四個，以及六個地區仍處於落後追趕狀態，就整體而言，已立於過半數的不敗之地，未來最後十天衝刺，能再多贏一個算一個。

國民黨組發會主委李哲華指出，國民黨最初的戰略布局就是穩固既有執政地盤與東部、離島地區，進而決戰中台灣，目前來看除了新竹縣、金門縣選情仍處於五五波外，大致上可謂已經達成當初的戰略目標，尤其決戰中台灣的勝選希望十分濃厚，其中目前綠營執政的台中市、彰化縣，國民黨候選人領先對手的幅度明顯逐漸拉大，更重要的是在南台灣開花，意外出現「驚喜」，也就是高雄市的選情已經竄起，為藍營在南方開闢新的戰場。

中台灣機會大 南台灣意外開花

李哲華指出，最後十天將透過聯合造勢，以及媒體轉播連線的方式，持續保持目前領先態勢，並會針對五五波以及小幅領先的選區進行加強輔選攻勢。

透過聯合造勢 多贏一個算一個

根據國民黨的評估，形同穩操勝算的選情大幅領先地區包括新北市、苗栗縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣以及連江縣八縣市，勝算濃厚的小幅領先地區則有高雄市、台中市、彰化縣與嘉義市四縣市。

至於仍與對手呈五五波拉鋸的地區則包括台北市、新竹縣、雲林縣與金門縣；評估選情落後的地區則有桃園市、台南市、屏東縣、嘉義縣、基隆市、新竹市。