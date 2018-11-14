倒數10天選情評估》民進黨：執政4都 全守得住

2018-11-14

〔記者楊淳卉／台北報導〕年底九合一選戰最後倒數，民進黨目標顧守現在執政的十三縣市，搶攻新北市、台東縣。民進黨秘書長洪耀福昨表示，民進黨只要「守住高雄就沒有輸」，「贏得新北就是贏」；直轄市六都中，民進黨執政的四個直轄市都會守住。

守住高雄就沒輸 拿新北就是贏

洪耀福表示，民進黨選情總體穩定，但支持者熱情還要催發，黨中央也提醒民調穩定縣市要有危機感用力催票，平盤地方要拚領先，落後地方要更努力。洪強調，讓民進黨支持者出來投票，是最後勝負的關鍵。

在六都中，洪耀福表示，民進黨執政的桃園市、台中市、台南市與高雄市等四個直轄市都會守住。民進黨將高雄市列為很膠著的縣市，新北市這幾個月也很膠著，台中市則是穩定領先。

韓國瑜現象 反激起綠軍危機感

洪耀福分析，國民黨高雄市長候選人韓國瑜代表反改革和威權復辟的言論觀點。韓國瑜現象也是兩面刃，激起藍軍投票熱情，也同時激起綠軍的危機感，民進黨要讓支持者知道，這場選舉對台灣民主體制走向非常關鍵，若不能壓制以韓國瑜為首的威權心態路線，對台灣民主是很大挑戰，支持者要充滿危機意識。

在其他縣市方面，洪指出，宜蘭縣有慢慢拉上來，就看上升速度能否快到投票前就達到領先。嘉義市穩定領先，彰化縣是膠著略帶穩定，台東縣、澎湖縣則成膠著。

洪耀福表示，全世界的政黨在「期中選舉」都會很辛苦，因為很多作為剛推動，政績還沒展現，也比較難解釋，這是一個大的情勢。