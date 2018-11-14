侯：未欠稅 主動補差額

2018-11-14

〔記者賴筱桐、李雅雯、翁聿煌、謝君臨／綜合報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜妻子任美鈴的又昱公司，補繳大群館營業稅一百多萬元，侯友宜昨強調，他和又昱公司從未欠稅，一切都按照財政部的規定繳稅，補繳稅金是因採用最高標準申報，主動補繳稅率的差額，外界的影射與抹黑都是「東廠又來了」！

侯友宜說，從政以來都用最高標準要求自己，如今竟連主動繳交稅率差額也要被抹黑，他要用「正步打敗奧步」來贏得選戰。

侯友宜的發言人賴冠群說，監委明確指出，「沒有任何侯友宜欠稅的相關資料」，又昱公司二十一年來都合法繳稅，今年六、七月因為民進黨刻意炒作文大宿舍案，又昱公司以往由國稅局核定以第二級的二十三％的稅率繳稅，為避免又被抹黑，又昱公司主動將申報的所得稅率提高至第三級的三十三％，補繳從二○一四年至二○一七年的稅率差額，主動採取最高標準的作法，目的是杜絕惡質抹黑，絕非所謂的欠稅補繳。

怕被抹黑 採最高標準申報

賴冠群說，在贈與稅部分，又昱公司的股東之間有土地持分的贈與及轉移情形，依贈與稅的免稅額度申報，但因土地公告現值調漲，影響過去已申報繳交的稅額，在稅務機關尚未通知前，當事人也主動申報繳納差額。

對於監院在選前公布大群館案的調查結果，侯友宜說，「時機非常敏感，請大家判斷」，不論大群館或新莊的家族土地一切合法。另對民進黨陣營質疑「養地等都更」，侯表示，惡質的抹黑不值一駁。

監委高涌誠澄清，此案報告早在一個月前就已掛號排審，會在選前兩週發布報告實因上週才開完會，並無任何選舉因素考量，僅就調查所得事實提出調查意見。