侯家購地爭議 段宜康：到底逃多少稅

2018-11-14

藍委說法和地籍資料不符 段質疑侯友宜妻是假贈與真買賣

〔記者彭琬馨、林良昇、賴筱桐／綜合報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜再度因土地買賣議題遭外界質疑，民進黨立委段宜康昨表示，根據他花六十元申請來的地籍資料顯示，侯友宜夫人任美鈴目前持有新莊復興段二五四地號中的七分之五，其中一部分是任的二姊在二○○八年十月將持有的七分之一土地「贈與」任美鈴，但國民黨立委曾銘宗昨開記者會時宣稱這塊土地是買賣而來，贈與和買賣當然不同，若是買賣「為什麼地籍資料上寫的是贈與」，批評侯家「到底逃了多少稅」。

侯辦：地上物占用該地才買

土地 不足50坪 炒什麼地皮

至於侯友宜指相關土地是畸零地，段宜康表示，二五三號是沒有分割的土地，上面有不同持分，又昱公司持分二分之一，任美鈴持分六分之一，另外兩位地主持分六分之一，要蓋房子要去整合地主，這不是畸零地，又昱公司買這些土地花了多少錢？如果侯不講，過兩天他就會公布。

侯友宜競選總部發言人賴冠群回應表示，侯友宜在辯論會上已清楚說明，購買二五三號土地是因為地上物占用該地，絕對不是炒地皮，賴強調，新莊購買的土地不足五十坪，炒什麼地皮？如果以相同標準來看，蘇貞昌繼承一千多坪的土地，蘇太太也在桃園繼承土地，又算什麼？

對此，蘇貞昌辦公室發言人黃韋鈞表示，蘇貞昌在屏東繼承的農地，與侯家在新莊捷運站旁購入的精華地段土地，根本無法相比，侯友宜陣營一味想要轉移焦點，無法改變外界質疑財產交代不清與被追稅的事實。

侯辦反問蘇也繼承千坪土地

蘇辦斥轉移焦點 農地怎麼比

侯友宜家族企業又昱公司在新莊購地案，被段宜康質疑養地、炒地，曾銘宗反批段宜康抹黑，該塊被指炒地皮的土地是侯友宜岳父取得，當時地界不清楚，跨界到新莊復興段二五三、二五四兩地號，後來由任美鈴繼承房產和新莊復興段二五四號土地，任之後和姊姊買相關持分。立委柯志恩也說，二五四號是來自繼承加上姊妹間的買賣，二五三號是購買而來，是為了建物和土地間財產的一致性而處理。

段宜康稍晚出示數張自建成地政事務所申請的地籍資料，他說，一九八三年，三位任姓地主、一位李姓地主共同繼承二五四地號，其中李女士、任美鈴分別繼承七分之二，其他兩位地主各繼承七分之二與七分之一；二○○八年任美鈴母親過世後，又繼承她所持有的七分之二，同年十月三十日，任接受姊妹贈與七分之一的土地，因此目前二五四地號，任美鈴共持有七分之五，另位任姓地主持有七分之二。

段宜康表示，直到昨天早上前，他們都不知道七分之一這塊土地是「買賣」，要不是國民黨立委揭露侯家「假贈與真買賣」的情況，他們可能都還沒發現，因為地籍資料上登記的是「贈與」而非「買賣」；任美鈴與其二姊明明是買賣卻用贈與登記，就這筆土地來說，侯家涉嫌逃掉多少稅，侯要不要公開說明？侯回應，新莊的家族土地一切合法。