小偷跑得比警察快… 立委促查假新聞

2018-11-13

〔記者蕭玗欣、謝君臨／綜合報導〕選舉越來越靠近，各種選戰謠言也滿天飛，多名交通委員會立委共同對假新聞流竄感到憂心。立委劉世芳昨在交通委員會直指，許多業者透過網路散播不實消息，為特定候選人帶風向，更比喻現在是「小偷跑得快，警察比較慢」，暗喻ＮＣＣ處理假新聞不力。

ＮＣＣ將依法處理

ＮＣＣ主委詹婷怡面對多位立委質詢時強調，有些消息究竟是真還是假可能很難判定，但ＮＣＣ會要求業者落實衛星廣播電視法第廿七條第三項第四款規定，若媒體報導內容與事實不符，損害公共利益，以及未善盡事實查證責任，ＮＣＣ將依法處理。

劉世芳痛批，「小偷跑得比較快，警察比較慢」，她先前跟內政部、法務部溝通，官員都說假新聞是ＮＣＣ的責任，行政院秘書長卓榮泰也說這不是單一部會可以處理，政府當然希望媒體自律，但如果有業者收受高額金額釋放假訊息，效果就像在戲院裡面大喊失火一樣。

劉世芳表示，她了解假新聞非單一部會的業務，但希望ＮＣＣ不要再推來推去，現在假訊息滿天飛，甚至有中國網軍謠傳總統蔡英文要把太平島賣給美國，這樣的網路謠言完全沒人監管，更問詹婷怡是否要比照美國、日本和法國訂定相關法令管理假訊息來源。

立委鄭寶清也表示，衛廣法第廿七條也明確要求媒體刊登前必須查證，

要求ＮＣＣ對未做到的廣電媒體進行裁罰。

選舉越近假消息越多

另外，立法院內政委員會昨審查行政院明年度預算等案，民進黨立委洪宗熠質詢時提到假消息對九合一選舉的影響，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，「離選舉越近，假消息越多」、「目前的確有掌握來自對岸的訊息」；政院秘書長卓榮泰說，針對假訊息，政府僅能被動澄清，無法主動反制，這也不是政府該做的。

卓榮泰表示，會請政院同仁在這段期間內，持續與臉書、LINE、PTT三大網路社群平台業者溝通，盼他們能配合選舉公正性，但此舉並無強制性，只能表示「若不做一點防範的話，可能影響很大」。