北市府被糾正 柯：法令模糊不清

2018-11-13

〔記者謝君臨、鍾泓良、沈佩瑤／綜合報導〕監察院昨天糾正台北市政府處理文化大學宿舍大群館有違失，台北市長柯文哲昨受訪雖強調會依法行政，但他認為過去很多法令寫得模糊不清；台北市都發局表示尊重監察院調查，但也反駁稱「建築法」及「建築技術規則」並無規定集合住宅應設置廚房。

監委高涌誠表示，北市府六年前會勘後，知悉文大向又昱公司租用大群館當學生宿舍，卻未辦理建築物公共安全檢查簽證及申報，僅依建築法規定罰鍰，且未認定大群館使用情形，違反台北市土管自治條例規定。

另，又昱公司曾就大群館用途函請北市府釋疑，獲回覆非屬自治條例管轄範疇，但北市府七月卻要求文大依自治條例規定處理，明顯就相同事實為歧異認定，斲傷政府威信；再者，本案建物用途為「集合住宅」，並無廚房設計，其建造執照核發的審核與相關規定未合，均有違失。

另外，監察院糾正案也點名新北市府城鄉發展局副局長汪禮國主動連繫北市府關心大群館案，招致外界不當聯想，作為確有未當；汪禮國昨天僅說「尊重監察院調查結果」，不願多談。

國民黨台北市長候選人丁守中受訪表示，大群館完全就是柯文哲在政治操作，北市府平時多年來都不管，卻在選舉時期才政治操作這個議題，認為柯文哲根本是法律外行，且浪費台北市四年時間，如此不稱職應該要下台。