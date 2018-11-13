利用又昱規避申報？ 立委質疑侯失誠信

2018-11-13

〔記者謝君臨、賴筱桐／綜合報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜被質疑利用家族企業又昱公司藏匿財產，連日來引發爭議，侯雖堅稱一切合法，但根據監察院財產申報資料顯示，僅有侯妻繼承的新莊復興段二五四地號土地，以及侯妻於七年前買的復興段二五三地號土地；至於又昱近年購入的土地，則因侯妻已將又昱股權轉予三個女兒，並未揭露在侯的財產申報資料中。民進黨立委段宜康質疑，侯此舉難獲人民信任。

針對財產申報爭議，侯友宜昨於新北市長公辦辯論會時強調，他都據實申報，新莊購地案也是因為繼承而來的房屋位於畸零地上，占到別人的土地，才會透過買賣來解決，也依法信託財產與申報，卻被抹黑、污衊。

段質疑，又昱與侯妻任美鈴在侯擔任副市長時，為什麼突然去買了一片荒廢建物底下的建築用地？「這些廢棄的房屋不就是等著都更改建，哪有什麼占不占用的問題？」且「畸零地」怎麼會有七、八十坪？質疑侯沒把話給講清楚。

根據侯的財產申報資料顯示，任美鈴繼承了新莊復興段二五四地號的土地，約八十六．四九坪，而後再於二○一一年五月，購入新莊復興段二五三地號土地的六分之一，隔年信託給台灣銀行，但又昱於二○一六、一七年分別買進的復興段二五三地號土地，卻未顯示在侯的財產申報資料中。

段宜康曾指出，又昱原先最大的股東是任美鈴，而後逐步將股權移轉給侯家三千金，又昱的「娘家股東」分別為侯的大女兒侯昱帆、二女兒侯乃嘉，以及小女兒侯又嘉。

侯辦：求產權完整被抹黑

侯友宜競選總部發言人侯慶莉表示，任美鈴繼承新莊的老舊公寓，為求產權完整管理，才購買相關土地持分，總共幾十坪土地，卻被段宜康刻意影射、混淆視聽，抹黑成炒地皮等待都更，段宜康怎麼不用同樣標準關切蔡英文總統和其家族名下的土地財產狀況？