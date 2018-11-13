新北市長政見會》購地爭議 蘇批說謊 侯斥抹黑

2018-11-13

〔記者李雅雯、何玉華、賴筱桐、陳心瑜、邱書昱／新北報導〕新北市長選舉的公辦政見會昨天舉行，民、國兩黨候選人蘇貞昌、侯友宜激烈交鋒，互指對方抹黑。有關侯友宜家人的又昱公司在新莊區的購地案，蘇抨擊侯說謊，指侯原本「繼承」的說法被抓包後才改口「購地」，質疑侯是為了「養地」，與都更利益有關；侯強調一切合法，大多數都是繼承，土地已經信託、申報，反擊對手抹黑無所不用其極。

先說繼承再改口購地

蘇質疑侯「養地」

昨天的辯論會，蘇貞昌抽到第二位發言順序，先發言的侯友宜先「尊蘇」，表示曾與老縣長共事過，他抱著感恩的心情，兩人也有「不解之緣」，接下來雙方就展開唇槍舌劍。

購地一切合法且申報

侯批「東廠又來了」

對於又昱公司購買新莊區土地，侯友宜強調，這塊地的現場是一棟古厝，是家人繼承而來，因為有少部分他人的畸零地坐落在房子下方，為了解決占地問題才購買一點土地，購地一切合法而且信託、財產申報，卻遭老縣長抹黑、污衊，他怒批「東廠又來了」。

蘇貞昌質疑，侯的說詞前後不一，一開始說是繼承，被立委段宜康出示證據後才改口說是購地，而且是在副市長任內購地，外界當然質疑侯買地、養地，等著侯自己要推動的「捷運到哪裡、都更就到哪裡」，蘇並對侯喊話，「要選舉的人就不要害怕檢驗，免怨嘆。」

侯友宜也以文大宿舍為例，強調大群館是合法建物、合法承租，都有繳稅、開發票、財產申報，選舉到了才被說成違規使用、沒繳稅。侯表示，民進黨在中央執政兩年多造成很多民怨，民眾厭惡藍綠惡鬥，他的態度就是好好做事，只認是非對錯、不認顏色。

蘇貞昌回應，他才是被國民黨抹黑的受害人，當初競選屏東縣長連任就是因為國民黨抹黑才落選，這次新北市長選舉又抹黑他的阿公蘇雲英；蘇並反譏說，侯友宜說不要藍綠惡鬥，卻代表藍營競選，對外說沒有顏色，要選票時就有顏色，侯友宜應該要叫藍營的不要再鬥了。

侯友宜在辯論會中自詡是「非典型政治人物」，表示堅持單純正向的態度選舉，不會口出惡言、不謾罵對手，以正步對奧步來贏得這場選戰。

蘇批侯沒有走出舊時代

蘇貞昌說，在國民黨威權統治時代，他挺身爭取自由、民主及人權，侯友宜卻選擇服從威權、奉命行事，侯是舊時代的思維，甚至說如果重來，鄭南榕案仍會照做，「你一直沒有走出舊時代，觀念比我老，一直選擇站在民主的對立面。」