唱完陳其邁旗山造勢場 臉書被灌爆 詹雅雯遭韓粉、五毛黨謾罵攻擊

2018-11-13

〔記者葛祐豪、吳俊鋒、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁前天在高雄市旗山區的造勢大會，訴求希望、溫馨、快樂，找來台語金曲歌后詹雅雯等歌手唱歌同歡，豈料詹雅雯的臉書因此遭到大批「韓粉」及網軍攻擊，其中有許多以簡體字留言，明顯是中國五毛黨入侵。

詹雅雯籲冷靜 杜絕網路霸凌

詹雅雯昨天中午貼出聲明表示，「各個人都有言論自由，但要冷靜理性，嚴禁偏激發文，杜絕網路霸凌從你我做起，感恩」。

詹雅雯的經紀人「小良」，也透過詹的臉書聲明，「因一場音樂會邀約，很多不同色彩的支持人有小意見，我們尊重大家的想法，台灣是一個言論自由的國家，我們不會刪除任何留言」。

陳其邁表示難過 韓營籲理性

對此，陳其邁昨天受訪時表示，小野、柯一正、吳念真以及陳芳明等人陸續站出來支持他，代表中間力量，「感謝他們的支持，但也為他們叫屈」。

陳其邁感嘆說：「詹雅雯光是唱歌，臉書就被洗板」，有些支持他的人不僅被抹黑，甚至被霸凌、被不堪字眼辱罵，讓他非常難過，有一些看起來似乎是支持國民黨的系統性抹黑網軍，他覺得非常不好。

陳其邁強調，台灣民主成果得來不易，大家各自有不同支持的候選人，但要彼此尊重，才能讓民主更多元。

對此，韓國瑜陣營則呼籲支持者，應該要理性發言。

謝長廷︰中國網攻 是一場戰爭

駐日代表謝長廷昨指出，中國網軍在這次台灣九合一選舉發動網路攻擊，「這完全是一場戰爭」，如果他們成功了，將會把這套用到全世界；謝長廷憂心這場戰爭將關係到台灣的民主制度能否繼續維持，他強調不能放縱中國網軍來干涉台灣，這是他的基本立場。

謝長廷在日本關西風災後遭到統媒及網路假消息的全面圍剿，自嘲有「豐富被霸凌經驗」的他表示，事後過濾了網路匿名留言，發現很多攻擊謾罵用語「非常不台灣」。

謝長廷說，他們謾罵女性，不管對蔡總統或總統府秘書長陳菊，一律都用「母豬」，連一點基本的素養都沒有，講到台灣時言語充滿歧視，把台灣糟蹋到極點。

謝長廷重申，事實上，中國網軍在這次美國期中選舉也用同樣的手法干預，沒有成功的原因之一是因為有語言上的難度，但同樣使用中文的台灣就太容易了。