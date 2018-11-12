誰說農縣老又窮？ 八大農會存款全增加

2018-11-12

〔記者黃以敬、吳欣恬／台北報導〕部分農業縣市被在野黨唱衰又老又窮，農委會最新統計指出，今年登記農業就業人口增達五十六萬人，較去年增加三千人，比起二○一三年更是大增約一萬六千人，十五歲至四十四歲青壯年輕人投入農業也比五年前多兩千人，顯示台灣農業還是具有發展潛力。

登記務農人口增三千人

但農委會也表示，青壯年農民在二○一三年有十四．三萬人，二○一六年增至十五．三萬人。近兩年因國內景氣復甦，吸引青年人口投入工業及服務業，去年青壯年農民略減為十五萬人，到今年九月再減為十四．五萬人，顯示農業人力的年輕化還是須更努力推動。

主力農家收入逐年成長

農委會也統計國內主力農家（收入以務農佔一半以上）所得，若是主業務農，而非偶爾種植的兼業小農，平均每戶所得總額還是呈現逐年增加趨勢，二○一四年主力農家一年所得平均為一二一．四萬元，二○一七年增為一三五．二萬元，顯示專業務農的收入還是具有成長性。

對於有高雄農民幫國民黨助選，指因菜價下跌讓農民今年賠了四百億元，農委會副主委陳吉仲不滿指出，到底這數字從何而來？迄今沒提出實證，希望外界不要常用沒根據的誇大數字唱衰農民及農業。

事實上，全國各地農會信用部數據顯示，全國農民存款其實在增加，去年農會存款總額一兆七千六百億元，比二○一六年多出兩百多億元，更比二○一四年多出九百多億元。

去年農會存款總額年增200億

以中南部等八大農業縣市農會來看，二○一七年存款都比前三年增加，其中高雄農會去年存款一五四七億元，就比二○一四年多出四十九億元；雲林二○一四年農會存款為一二七六億元，去年增為一四七四億元；台中農會二○一四年為一七七六億元，到去年則增為一八二九億元。