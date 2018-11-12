今年水果銷中數量 遠高於馬政府

2018-11-12

〔記者林惠琴、吳欣恬、黃以敬／台北報導〕「貨要賣出去」不能靠嘴巴說說，儘管兩岸政治敏感也需突破；農委會最新統計，今年一至十月我國芭樂、鳳梨、柚子、釋迦等主力水果外銷量都高於二○一三至二○一七年，甚至生鮮冷藏水果出口中國數量達五萬一九五二公噸，更寫下歷史新高紀錄，外界傳言因總統蔡英文上任導致水果銷中受阻的說法，不攻自破。

農委會統計顯示，今年一至十月我國生鮮冷藏水果出口數量已達六萬三六九三公噸，不僅大幅超越去年同期的五萬公噸，也遠遠高於馬政府二○一三年的三萬九千公噸、二○一四年的四萬兩千公噸。

更引人注意的是，儘管兩岸政治關係趨於敏感，但台灣生鮮冷藏水果輸出中國還是持續成長，今年一至十月輸出中國達五萬一九五二公噸，不僅較去年多出近一萬兩百公噸，也遠遠高於馬執政時期二○一三年的一萬九千公噸、二○一四年二萬六千公噸，創下新高紀錄。

專長於國際農產貿易的逢甲大學國貿學系教授楊明憲表示，自己觀察確實發現，近一、兩年，即使兩岸政治局勢較為低迷，但國產水果外銷至中國的數量，整體仍呈現成長，顯示兩岸水果市場經濟已經建立，台灣水果不僅在中國有穩定通路，並且受到消費者喜愛，不再侷限於政策採購，這是一個好的方向。

不過，過去台灣水果外銷主力一向集中於中國，這種策略應該調整，楊明憲指出，外銷仍要多元化，像是開發日韓、東南亞市場，都是很好的利基，尤其台灣水果物美價廉，若政府可整合貿易商對外銷售，並與產地結合，也將有利於透過契作讓農民收入獲得更穩定保障。

台大農業經濟學系教授吳榮杰則認為，外界認為民進黨執政會影響水果外銷至中國，主要仍是卡在政治因素、考量中國可能透過非關稅手段刁難我國水果輸入當地，影響農民獲利，但在蔡政府期間，水果輸出是否真的狀況不好，相對於外界諸多傳聞或質疑，相信數字可以說明真相，不用再多做評論。

農委會則進一步指出，在農民與政府的努力下，台灣農業的產值是一直在穩定成長，二○一一年的農業產值四七五七億元，二○一六增為五二○二億元，去年更增為五四六五億元，有兩百多億元的成長，農民努力的心血是會看到成果的，不容外界唱衰。