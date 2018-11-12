網紅求韓國瑜救菜價 跪錯對象／北農總經理任內 高麗菜最低價跌到3.5元

〔記者吳欣恬、林惠琴、黃以敬／台北報導〕高雄市長候選人韓國瑜自詡「賣菜郎」，卻把美濃特產「白玉蘿蔔」說成「白玉苦瓜」。而近日網紅「髮蠟哥」向韓國瑜下跪、請他救高麗菜菜價，但擔任台北農產運銷公司總經理任內，高麗菜每公斤批發價一度跌至三．五元的罕見低點，髮蠟哥恐怕是指望錯對象了！
美濃白玉蘿蔔說成苦瓜
韓國瑜於二○一三年一月一日起擔任北農公司總經理，二○一七年三月卅一日卸任。根據北農資料，在韓國瑜任內，北農的平均菜價每公斤廿七．二元，低於韓卸任後、吳音寧接任北農總經理後的平均菜價約廿八．四元。此外，韓任內北農平均每月成交金額十億八七九○萬元，也低於吳任內平均十億九五○五萬元，韓國瑜賣菜能力其實不如外界傳言。
菜價更怕太大高低波動，因「菜金」是消費者的負擔，「菜土」則傷農。北農統計顯示，韓國瑜任內，北農最低批發菜價每公斤十三元，最高達五十六．一元，而他卸任後，去年迄今最低菜價十七．七元，最高四十四．五元，蔬果交易價格似乎更為平穩。
賣菜郎績效不如吳音寧
以價格波動較大的高麗菜來看，韓任內的北農批發價最高飆至每公斤平均五十五．八元，最低則慘跌到三．五元。韓卸任後，高麗菜批發均價迄今最高是卅七．三元，最低價四．四元。「髮蠟哥」哭喊要救高麗菜的這兩天，高麗菜十一月十日批發價六．一元，昨日回升到九．五元，顯示韓穩定菜價功力恐怕稍遜一籌。
此外，面對農民，韓國瑜總高喊要「把貨賣出去」，但根據北農國貿部資料，韓國瑜任內，其實每年自國外進口蔬果的交易金額都高於出口。
進口多「貨賣不出去」
北農在二○一三年，進口外國蔬果金額高達一億三七○○萬元，國內蔬果出口金額卻僅三六二五萬元，進口幾乎是出口的四倍；二○一四年進口八二八七萬元，出口僅三七○○萬元，入超四千多萬元，二○一五年則是入超五五○○多萬元，二○一六年入超七千多萬元，韓國瑜的外銷能力令人存疑。
以國內蔬果交易市場來看，韓國瑜任內，北農平均每月成交金額十億八七九○萬元，其實是低於吳音寧接任後每月平均交易十億九五○五萬元，韓國瑜幫助農民獲利的能力似乎也與「賣菜郎」之名不相符。
專家籲農民不要求錯人
近期韓國瑜被不少農民捧為救世主，甚至下跪相求，美濃農村田野學會執行理事溫仲良則憂心質疑，這恐怕根本是「請鬼拿藥單」，因為韓國瑜妻子的家族與雲林張家等國內重要盤商關係密切，而今年蘿蔔價跌主要正是盤商進口大量蘿蔔，產地更以距離近、價格便宜的中國為主，進而影響台灣本地蘿蔔供需，相關派系更掌握全台洋蔥、大蒜等農作物的產銷。
以美濃盛產的白玉蘿蔔為例，往年一開市約每台斤三十至五十元，今年卻僅二十幾元。溫仲良強調，國內菜價走勢與這些盤商息息相關，由於地方派系勢力強大，政府想要改革、強化調控價格，手還是伸不進去，但仍持續努力，只是農民求助可千萬不要求錯人了。