如何落實政見》陳其邁：訂定考核目標 韓國瑜：先恢復人民信賴

2018-11-11

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長候選人公辦政見發表會昨登場，民眾關切下屆高雄市長如何落實政見主張？民進黨陳其邁強調要有策略與方法，國民黨韓國瑜主張先讓市民恢復對市府的信任。

政見會由樹德科技大學校長陳清燿、輔英科技大學校長顧志遠、高雄市綠色協會理事長王立人、和春技術學院校長王嘉男擔任提問人，詢問包括政見如何落實？如何讓市民有感等問題。陳其邁、韓國瑜與無黨籍候選人璩美鳳、蘇盈貴都出席。

陳：代理市長時已展現執行力

陳其邁表示，他擔任代理市長時推動拆除高雄港圍牆、成為亞洲新灣區的起點，展現執行力與協調力，包括產業、社福、醫療等政策，執行時須先擬妥策略與方法，並掌握問題與解決方向，才能真正落實政見。

陳進一步指出，推動政策時會逐年訂定考核目標，但不會提出超過八年的政見，不像某人提出高雄十年後人口要超過五百萬，政策需根據實際進度且務實可行。他同時強調用人唯才、不分黨派不分顏色。

韓國瑜認為，高雄的問題在於人民相信市府嗎？要推動市政、需先讓人民恢復對市府的信賴，才可能推動各項政策。目前高市負債這麼高，下場雨就出現偷工減料情況，十八個政務官跑掉，市民還能相信高雄市府嗎？

韓國瑜稱，深信高雄是全台灣最耀眼的珍珠，只是沉睡太久。他形容市府團隊就該像個整脊師，為企業、市民解決疑難雜症，市長要常與民眾接觸、聆聽基層心聲，市府團隊更要隨時掌握地方意見。