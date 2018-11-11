再轟國民黨反改革》蔡英文：製造垃圾的人 沒資格嫌掃地慢

2018-11-11

〔記者蔡清華／高雄報導〕總統蔡英文昨天出席高雄巨蛋世界電競大賽前受訪表示，在執政的過程中，民進黨是盡力要解決問題，國民黨卻一直以阻擋或是反改革的態度對抗。她特別對國民黨喊話：「製造垃圾或丟垃圾的人真的沒有資格嫌掃地的人掃得慢！」

國民黨不敢年改 民進黨做到了

蔡英文指出，國民黨交出政權之後，對新政府都是採取杯葛的立場，尤其是年金改革，國民黨說要改沒改，民進黨做了，國民黨卻是抱持反改革態度。還有在空污問題上，這是台灣長久累積的問題，是大家要一起面對的，民進黨很有決心的要處理，但在過程中，國民黨仍指指點點。

蔡英文還說，攸關台灣競爭力，要給下一個世代所需要的前瞻基礎建設，執政黨在推動的過程中，來自國民黨阻力非常大，我們很辛苦的讓法案通過了，國民黨很多的公職人員卻又回頭來爭取這些預算，這些都在在顯示，在執政的過程中，民進黨是盡力要解決問題，而國民黨只是以反改革的態度做對抗。

假消息分化對立 挑戰台灣民主

蔡英文並對美國在台協會主席莫健受訪提到「台灣成為全球面臨假新聞傷害風險最高的地方」表達看法。她說，假新聞不斷被傳送，不只弱化政府公信力，同時也讓社會更對立，對台灣的民主是很大的挑戰，這是我們需要面對也需要認清的。

對於高雄市長選情，蔡英文認為候選人「一邊會做事，也了解高雄」，「另一邊很會講話，但不了解高雄」，誰是最好的候選人，相信市民會很清楚做選擇，對民進黨候選人有信心，對市民有信心！