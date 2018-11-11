勞團力挺 姚催票「牽手」護首都

2018-11-11

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智昨下午出席勞工團體後援會成立大會，支持者不斷高喊「姚文智凍蒜」，場面熱絡。姚不忘宣傳十一月十八日舉辦「手護國家首都」牽手活動，他笑說，若當天有十萬人站出來，當場宣布當選，換掉柯，由他改變台北市。

姚批柯動員比國民黨更惡劣

姚文智昨早出席迷你足球體驗活動時表示，柯文哲嘴巴說要改變政治文化，其實底子裡是比國民黨更惡劣的政治文化，假公濟私的事他敢做，違反行政中立的動員他也敢做。

而柯文哲日前提到只要藍綠各拉五％的票，他就倒了。姚文智則說：「大家認清楚柯說謊，柯就倒了。」因為柯的謊言不斷，政治獻金的事情也說謊，很多事情沒辦法交代，市民要認清這個人。

姚文智昨下午出席北市勞工團體後援會成立大會，水管工會、台北市汽車駕駛員工會、室內裝潢工會、公園路燈管理處工會、教育文化勞工工會等將近卅個工會團體出席力挺。

姚文智說，柯文哲的預算執行率輸給民進黨執政中央政府、馬郝擔任市長時候，執政成績很差，台北市需要換個市長來建設打拚，台北市等了廿年應該要改變了。

姚文智說，十一月十八日是選前最後一個週日，他舉辦手護國家首都牽手活動，北市不只是北市的首都，更是全台灣的首都，希望大家都站出來，牽手包圍市政府、大巨蛋，他有信心解決大巨蛋，就像他當年在高雄市成功改造愛河。

姚文智說，牽手活動全長三．六公里，牽起來至少一萬人，希望扶老攜幼、全國都來關心，他笑說一人拉十人，但計程車錢要自理，引來台下支持者哄堂大笑。