柯大造勢 公務員「加班」來應援

2018-11-11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨天下午在市府前廣場舉辦「萬人應援決戰市府路」活動，宣示主場意味濃厚。

五百名公車業者「響應」

「萬人應援決戰市府路」昨下午四點活動後，陸續見到局處首長出沒，還上台和柯上演手牽手感謝戲碼，不少基層公務員則不約而同因「加班」、「東西忘記拿」來市府一趟，也有約五百名公車業者「響應」而來，引發外界質疑是動員大賽。市府發言人劉奕霆則重申，沒有動員，都是自主響應。

台北市體育局長李再立昨大方比出柯的號次「四號」，他表示自己是政務官，假日出席活動沒有問題。資訊局長李維斌稱：「假日剛好約人來談公事。」文化局長鍾永豐說：「本來就該來支持一下」。

柯文哲晚間七點現身，現場不斷高喊「改變成真持續發生」的競選口號，柯媽何瑞英、柯爸柯承發也到場力挺。柯文哲致詞時表示，選舉費用太高，是台灣政治敗壞的開始，這次選舉，他只在網路小額募款，房子還拿去抵押，這點要感謝太太陳佩琪的幫忙，自己還組織財務監督委員會，公開招募委員，其他候選人不會有監督委員會。

柯文哲說，昨天的辯論，兩大黨候選人只能攻擊他的人格，也不能提出明確政見，台灣藍綠從來不對話，他們只有相罵。提到大巨蛋，柯強調大巨蛋從選址、契約訂定等都不是自己任內決定的，國民黨候選人主張蓋完，但沒檢討公安問題，國民黨就是製造大巨蛋問題的人，民進黨候選人主張拆掉，「但坦白講，如果能拆掉我早就拆掉了」。

柯文哲最後更和支持者喊話，自己沒有政黨組織，沒有陸軍，需要你們幫忙，說服你們的長輩，不能再回到過去藍綠意識形態，「我沒有政黨，但我有你們」，你們是過去四年台北政治文化改變的真正動力。