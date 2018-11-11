北市長辯論會》姚丁打兩岸立場 柯怨被貼紅標籤

2018-11-11

〔記者簡惠茹、黃建豪、周彥妤／台北報導〕台北市長候選人電視辯論昨登場，民進黨姚文智強調台灣主體意識，砲轟台北市長柯文哲隨習近平講兩岸一家親，接著是否要共圓中國夢？國民黨丁守中自稱是「中華民國派」，批柯文哲沒有核心價值，「騙藍騙綠騙北京」。柯文哲則批判「藍、綠兩黨除了統獨以外，其他都相同，是台灣政治沒有辦法改變的根本原因。」

柯文哲的兩岸立場，頻遭姚文智和丁守中質疑及抨擊。

姚文智說，很多年輕朋友不知道，兩岸一家親是二○一三年習近平對台通關密語，後面接的話是「共圓中國夢」，可以說是九二共識進階版。柯文哲作為首都市長，卻輕易接受中國對台的通關密語，當然會影響到柯所有政策。

丁守中在回應姚文智提問時表示，台灣最大的問題是有個根本不承認中華民國、不承認憲法的政黨，民進黨政府去中國化、在兩岸挑起對立，到現在已經政黨輪替三次了，還在說轉型正義，要搞台獨、兩岸衝撞，兩岸關係不好，造成台灣在國際一直被邊緣化，「我們一起來做中華民國派」。

辯論總結時，丁守中痛批柯文哲「騙藍騙綠騙北京」，沒有核心價值，是一個政治大騙子。丁守中說，柯文哲對兩岸一家親道歉，看到民調下滑後，又為爭取藍軍選票而支持婦聯會，綠營反彈後，柯文哲又為此道歉，中心思想變來變去、騙來騙去，柯過去四年提出的政見也全部跳票。

柯文哲則在提問階段犀利批判，「藍、綠兩黨除了統獨以外，其他都相同，這是台灣政治沒有辦法改變的根本原因。」他說，台灣歷三次政黨輪替，人民卻越來越討厭藍綠政治，每次選舉投給一個黨，是因為討厭另外一個黨，投票以後就開始後悔。能讓兩黨進步的，是他四年來堅持的務實和對話，才能打破對立、分化。

姚文智回批指出，政黨政治雖有缺點，但它正是台灣民主化實踐的推手，在民主改革過程扮演關鍵角色。像丁守中代表威權的國民黨，還在接受婦聯會捐款；柯文哲利用改革的缺口滲入，不但賤租救國團劍潭青年活動中心，甚至聲援婦聯會，說出「現在好好的，管它以前怎麼樣」的言論。

對姚文智提出兩岸一家親，原句後面接的是共圓中國夢的質疑，柯文哲表示，這就是給人家扣紅帽子，他有講過要共圓中國夢嗎？人家沒講，就自動貼紅標籤，很奇怪。