北市長辯論會》柯攻競選經費 姚丁秀帳目反擊

2018-11-11

柯回兩大黨比我少誰相信 姚反問柯關帳仍募款怎不交代

〔記者周彥妤、黃建豪、簡惠茹／台北報導〕台北市長候選人電視辯論會交叉詰問，市長柯文哲要求藍綠兩黨候選人公布選舉經費帳目，國民黨丁守中、民進黨姚文智有備而來出示明細，但兩人公布後，柯回酸：「兩大黨比我少，人民相信嗎？」姚則拿出具體證據反質疑柯，二○一四年對外宣稱關閉競選帳戶，卻仍有九百多萬募款流入，今年柯不改習性，宣稱停止接受捐款卻還在募款。柯當下未回應，會後受訪說：「會盡快查清楚」。

昨日辯論會交叉詰問階段，柯文哲以「選舉帳戶」為重心，向藍綠兩黨候選人提問，「這次選舉花多少錢，能公布嗎？能見人嗎？你們這些看板、廣告到底花多少錢，錢從哪來？」

姚文智率先公布六月至十月的競選經費帳目，表示公布的格式「跟你（指柯文哲）的一模一樣」，包括捐贈收入二三四二萬元、房貸三百萬元、向民進黨中央借款五百萬元等，並指自己沒有掛一面看板，盡量撙節。

姚接著反擊，柯在二○一四年宣布選舉帳戶關閉後，仍持續流入九二九萬元捐款，衍生許多問題，「大家還記不記得五百萬元的小吃店單據？」這些單據都來自監察院公報。柯面對質疑，要求外界問前競選總幹事姚立明，但這是依循政治獻金法，由柯具名申報，當然要自己解釋。

丁守中也公布競選帳戶指出，從五月十五日到十月十五日，收入約三九一○萬元，包括網路募款一百七十多萬元，匯入帳號所得為三七○○多萬元；支出包含人事、宣傳、租用競選辦事處、集會、公關等費用為兩千萬元。

柯文哲質疑，「剛才兩大黨候選人都公布競選經費，比我還少，你們相信嗎？四年前連勝文在監察院報的競選經費比我還少，台灣人民相信嗎？」

姚文智再提及二○一四年柯文哲宣布關閉競選帳戶後，仍有九百多萬捐款流入，更出示柯政治獻金帳戶明細表，爆料指柯今年參選依舊對外宣稱停止接受捐款，但直到十一月二日還在募款。

姚提募款問題 柯︰會盡快查清楚

姚文智會後受訪痛批，柯辯論會上不理睬相關提問，代表無法接受檢驗，且柯辯論過程都在念稿，念的還是二○一四年參選的稿子。柯一方面說政黨政商關係複雜，一方面對外說不必再募款，但也「花得很高興」，沒有按規定返還繳庫。

柯文哲會後回應，競選費用不是他在管，距離選舉還有兩星期，會盡快查清楚，反正沒再跟人家收錢，細節還是交由專業回答。

根據柯文哲競選辦公室數據，柯的選舉帳戶從七月募款期間，由網路募得四一六五．八萬元，加上柯房貸抵押的兩千萬元，競選經費共六一六五．八萬元，從七月三日至九月三十日，共支出一五一三．五萬元，主要用在人事費用及製作回贈給捐款者的競選小物上。