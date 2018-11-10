激勵戰鬥部隊 加給提高到9千

2018-11-10

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部核發相關部隊官兵每月三千元及五千元的「戰鬥部隊加給」已經兩年有餘，基於鼓勵官兵長留久用，並提振部隊士氣，軍方日前決定依服役年資級距，調高戰鬥部隊加給的額度，服役年資分為三級制，在第一類戰鬥部隊服役的官兵，若為服役六年以上者，每月戰鬥部隊加給將由五千元提高為九千元。

依服役年資分三級 調高加給

現行戰鬥部隊加給核發總經費，以今年計算需要三十七億零七百萬元，根據國防部送到行政院的修訂方案，戰鬥部隊改採分類分級制後，增加的部分每年需要十二億五千八百萬元，合計每年要四十九億六千五百萬元，領取戰鬥部隊加給的官兵達七萬五千餘人。

軍方高層官員表示，國防部長嚴德發已在日前核定「國軍戰鬥部隊加給規劃修訂案」，全案並已提送行政院人事行政總處，待政院點頭之後就可開始實施，國防部也將這項規劃報告送進立法院，爭取朝野立委支持。

高層官員表示，國軍現行基層部隊的戰鬥部隊加給，僅以部隊區分為三千元及五千元，而沒有區別部隊內的資深及一般官兵，為了穩固戰鬥部隊人力及提升部隊戰力，軍方已規劃加入年資基準，調整戰鬥部隊加給支領的級距，年資越高的領的越多，以達成官兵可以在部隊長留久用的目標。

年資越高領越多 盼長留久用

根據國防部送交行政院的戰鬥部隊加給分類分級方案，無論是第一類部隊（如步兵、砲兵、裝甲兵、艦艇部隊的連級單位），以及第二類部隊（如上述部隊的營部連等等），要加入年資以三年為基準，來區分甲乙丙三種，未滿三年為丙種，滿三年為乙種，滿六年為甲種。

新的方案內容指出，第一類部隊的甲種（年資滿六年）官兵，每月戰鬥部隊加給將可由目前的五千元提高為九千元，乙種（年資滿三年）由五千元提高到七千元，丙種（年資未滿三年）維持現行的五千元。

第二類部隊的甲種年資官兵，每月戰鬥部隊加給將可由目前的三千元拉高到七千元，乙種年資官兵可由目前的三千元提高到五千元，丙種年資官兵維持現行三千元不變。