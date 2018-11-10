蔡：勿讓反改革力量 死灰復燃

2018-11-10

〔記者張議晨、林敬倫、蘇芳禾／綜合報導〕九合一選舉進入最後兩週決戰階段，兼任民進黨主席的蔡英文總統昨晚在大雨中為民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀站台，蔡先向支持者道歉，因為上任後的種種改革，讓今年選舉「真的比較困難」；對於「改革的速度太慢了」、「對理想不夠堅持」、「有些政策規劃得不夠謹慎」等批評聲音，蔡坦言，這些批評，她都聽到了，也會努力改進。

蔡英文強調，大家可以罵她、罵民進黨，但不要因為這樣，讓反改革力量死灰復燃；不要為了不滿意，就讓反改革的人，重新主導國家未來的方向。蔡呼籲選民不要做出後悔選擇。

面對國民黨頻頻打出這次選舉要「教訓民進黨」，蔡也重話回批「國民黨憑什麼！」「當中國打壓台灣的時候，國民黨在哪裡？」

蔡英文細數她就任總統九○四天以來過程，直言就任以來就選擇改革這條路，但有一陣子只要出門，就會被特定團體抗議，用不堪文字、撕裂台灣社會方式打擊她，「說我沒受到影響是騙人的，我都忍下來」。

她說，過去兩年多，民進黨政府有些沒有好好和大家溝通、解釋得不清楚的地方，讓民眾累積了一些不滿，這些她都知道。很多人批評她、批評民進黨政府。有人說，你們改革的速度太慢了，對理想不夠堅持；也有人會說，有些政策規劃得不夠謹慎，讓一些生活辛苦的朋友，受到影響。

蔡英文直言，「這些批評，我都聽到了，我也會努力改進。該加速的，我們會做得更快；該緩和的，我們也會停下腳步來深思熟慮」。