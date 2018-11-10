秀出又昱新莊土地謄本 段宜康質疑侯養地炒地

2018-11-10

〔記者蘇芳禾、何玉華／綜合報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜家族的「又昱公司」之前因為文化大學大群館宿舍爭議鬧得沸沸揚揚，民進黨立委段宜康昨天稱，他「撿到」一張又昱公司的土地登記謄本，上面有一筆新北市新莊區的土地，兩次買賣都在侯友宜擔任新北市副市長任內，他想問侯友宜每次聽到居住正義會覺得刺耳，是否就是因為他在新北市養地、炒地的關係？

侯批段公然造假、抹黑

侯友宜受訪回應表示，段宜康說謊不是只有這一次，他拿的資料應該是兩頁，他只拿第二頁出來，別忘了，還有第一頁。侯友宜強調，他的財產有繼承、有信託，段宜康是公然造假、抹黑，這就是最惡質的一個選風。

段宜康昨指出，侯友宜申報的財產中，有侯友宜妻子任美鈴和兩個女兒所投資的「又昱實業有限公司」，不過又昱有多少財產，就沒辦法查到。他在上班途中剛好撿到這張又昱所有的土地登記謄本，位於新北市新莊區，購入日期二○一六年一月、二○一七年一月，正是侯友宜新北市副市長任期內。

段宜康說，這塊地在新莊的精華地段，是都市計劃用地，上面是廢墟，房子無法住人，不知道侯友宜是不是嫌這塊地不夠大，要繼續買旁邊的地？

段宜康質疑，又昱公司在侯友宜擔任新北市副市長任內買新北市的地，有沒有利益迴避問題？

又昱公司是否在其他縣市有房產或不動產，侯應該要講清楚，到底藏了多少東西在又昱。段指出，他要在下週新北市長公辦政見會時，把這張土地登記謄本送給侯友宜。

對於段的質疑，記者追問侯，為何將原本有在財產申報內的新莊土地轉給又昱公司？侯友宜沒有正面回應，只再次強調，他的財產從第一個時間到現在為止，繼承來的、信託的，都清清楚楚寫在監察院的財產申報上。

侯友宜辦公室補充說，那份土地登記謄本的第一頁，就說明土地是侯妻繼承而來，同時已經信託。