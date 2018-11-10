蘇推暖心廣告 守護來新北的孩子

2018-11-10

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨發表「還好，有蘇貞昌」文宣影片特別版，影片訪談子女「北漂」的父母，內容觸動蘇貞昌心中最柔軟的一塊，讓他一度哽咽，更讓蘇承諾守護每個到新北的孩子，減少父母牽掛。

影片中父母有住高雄、屏東、澎湖、台中的，簡單的言談中顯露對子女的不捨跟期望，拿著手機聽著子女傳來的聲音，捨不得掛斷。蘇貞昌說，「不管你從哪裡來，新北是我們共同的未來」。

讓遠地父母減少牽掛

蘇貞昌受訪時說，影片讓他很感動，自己就是從屏東北上讀書，只有出外人才知道那種心情；就算當年他已經在台北當律師，但每次回鄉看爸媽，要離開的時候，「爸媽一定追到巷口不停地揮手，我再怎麼回頭都…」蘇貞昌聲音略微哽咽。

蘇貞昌表示，全世界人口都是往大都市集中，越進步的城市、越有特色的城市，越有吸引力；每個孩子會追夢，爸媽心中永遠放不下牽掛，但孩子在異鄉成功後，爸媽更是高興，「爸媽不是要把孩子叫回來，而是希望他們在那裡更精彩」。因此，新北市長責任重大，不只要減少遠地父母的牽掛，還要讓來新北的年輕人、下一代看到希望，實現夢想。

來自高雄的莊瑛琇在記者會上說，即便在新北生活了九年，仍想著南方的家，每天生活的新北，仍無法讓她眷戀；直到加入蘇貞昌團隊，看到許多新創意、新政策，讓她開始有期待，不只是因為她在這裡生活，而是要跟她未來的孩子一起在充滿新意的城市成長。