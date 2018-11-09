狂吃也不胖 可能是基因變異

2018-11-09

〔記者林惠琴／台北報導〕冬季是進補旺季，但有些人狂吃也不會胖，有些人卻猛長肉，台灣流行病學學會昨發表研究，發現可能是因為有會降低血糖吸收的「不胖基因」DOK5基因而致；另有研究更觀察到，冬令進補，血壓一分鐘內會上升，但通常一分鐘後就會下降，吃到當歸、黃耆等中藥，血壓甚至比吃補前更低，吃對補就不必擔憂血壓過高問題。

少外食多運動 變胖風險可減少

台灣流行病學學會理事長、中研院生醫所教授沈志陽，從台灣人體生物資料庫中的一萬筆抽血分析基因與生活習慣問卷，比較未控制體重、又有吃消夜習慣的民眾發現，身體質量指數（BMI）大於或等於二十四的過重族群，DOK5基因位點正常，但數值小於二十四的正常族群，則有DOK5基因位點變異。

沈志陽解釋，DOK5基因與胰島素訊號的傳遞有關，當出現變異時，胰島素的敏感度降低，會減少細胞吸收血糖的能力，可降低四十一％因不良生活習慣造成的變胖風險，估計DOK5基因變異約占總人口一半。民眾須經基因檢測才能確認是否有變異。

不過學者也強調，只要透過控制危險因子，仍可降低DOK5基因正常的民眾十五％的變胖風險，例如減少外食與吃消夜，維持運動習慣，簡單的開合跳、手觸膝蓋、棒式支撐等動作就行。

冬季進補 吃對免擔憂血壓問題

高雄醫學大學公衛系教授暨副校長楊俊毓則針對十八位三十至五十五歲無慢性疾病的健康受試者，各九位食用羊肉爐、薑母鴨，觀察食用前後血壓變化，發現吃完羊肉爐、薑母鴨一分鐘，血壓會分別上升約十％、十六．六％，但一分鐘後就會下降，甚至七十分鐘後血壓較食用前數值更低。

楊俊毓指出，食用羊肉爐一分鐘後血壓升高的主因是熱湯所致，薑母鴨有添加酒精，上升幅度更明顯，此外補湯多使用當歸、黃耆等藥材，具擴張血管與降低動脈血壓等作用，之後血壓會走低。建議民眾冬令進補把握多料少湯、餐後充分休息，若有酒精成分要避免酒後開車。