千元動員 統促黨找人頭跑選舉場

2018-11-09

〔記者張聰秋、邱俊福／綜合報導〕警政署發動淨化選前治安行動，不但查獲黑幫結合政黨，還發現銀彈動員人頭參與選舉活動！彰化縣警察局刑警大隊昨天展開選前掃黑，兵分十一路在彰化縣、雲林縣收網，逮捕十一名竹聯幫成員，其中三人是中華統一促進黨成員，並搜出中國五星旗、統促黨背心制服；警方查出，統促黨成員以每場每人一千元車馬補助費，動員找人頭參加選舉造勢活動。

彰化選前掃黑 搜出中國五星旗

這一波掃黑是年底九合一選舉前的最後一波專案行動，也是今年第三波掃黑，目前仍持續中；之前兩波掃黑專案，已有竹聯幫、風飛砂幫與暴力集團等五名首惡具統促黨成員背景，連同這次掃到三名統促黨成員，今年以來已查獲八名涉案黑幫要角同時具有統促黨成員身分。

逮11竹聯幫眾 3人是統促黨員

警方指出，以卅二歲竹聯幫地虎堂雲虎會會長蔡秉叡、廿四歲竹聯幫地虎堂斌勢分會會長呂金霖為首的暴力犯罪集團，不僅暴力討債，也活躍於選舉造勢活動，經專案小組監控三個月，檢察官昨指揮警方霹靂小組拂曉出擊，在蔡秉叡、呂金霖住處逮捕兩人，查扣統促黨「嬴政黨部」背心、竹聯幫地虎企業Ｔ恤、彰虎慈善會背心，及商業本票、借據、被害人身分證、木劍及棒球棍等證物。

警方接著從幫派成員轎車與住家搜出中國五星旗，發現男子許書銘與蔡秉叡、呂金霖都為統促黨成員，許男在地方上認識不少年輕人，只要蔡、呂需要「人頭」在選舉造勢活動撐場面，就由許男動員找人。

造勢活動 穿黨背心、揮五星旗

落網成員供稱，依組織內部規定，參加選舉或公祭場合的人頭，須穿統促黨背心、揮五星旗，活動結束可領一千元車馬費；至於有無支持特定候選人？警方說，被告含糊交代不清，不過動員的選舉場子以中部為主。警方詢後依組織犯罪防制條例、傷害、恐嚇、妨害自由等罪移送彰化地檢署偵辦。

檢警前兩波「選前全國同步掃黑行動」，已查獲幫派首惡一○五人，其中竹聯幫首惡十六人。