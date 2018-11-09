國巨投資高雄 3年百億

2018-11-09

〔記者張慧雯、葛祐豪、黃佩君／綜合報導〕美中貿易戰增溫，被動元件龍頭廠國巨昨董事會通過百億元的回台投資案！國巨先以七．九億元取得高雄大發工業區土地，預計三年內投入約一百億元，用以擴張高階產品；高市經發局長李怡德表示，全球最大封裝測試廠日月光正在更新擴廠，蘋果供應鏈台郡科技也宣布進駐和發園區、投產五Ｇ毫米波，華邦電三三五○億投資案已動土興建，顯示科技產業看好高雄。

台郡、華邦電 也看好高雄

國巨先取得大發工業區約六千三百坪土地，興建約一．六萬坪全新廠區，連同土地、廠房、設備及環保等投資，三年內約投入一百億元，主要是針對日系廠商退出的中大尺寸高容質電容，及國巨旗下其他零件的汽車規格及特殊品等高單價品項繼續擴產，提供未來新興應用面對高階元件的大量需求成長。

國巨：閃貿易戰 根留台灣

國巨直言，回台灣獵地設廠，主要是受到美中貿易戰影響，未來還會持續擴大投資、根留台灣；目前國巨MLCC（積層陶瓷電容）月產能到今年底可達五百億顆左右，明、後年將針對高容質電容、汽車規格品持續擴張產能，預計月產能在明年底約達六百億顆、二○二○年達七百億顆。

李怡德表示，沒有土地供給就沒有招商引資機會，高雄以「工業區更新、港灣轉型、新園區開發」三大主軸，陸續開發楠梓加工區第二園區、和發產業園區、仁武產業園區、橋頭科學園區等產業用地；高雄有得天獨厚的地理區位、海空雙港、便利交通及厚實的產業基礎，加上市府積極提供、媒合售價合理的產業園區土地，華邦電、日月光、台郡、國巨等科技大廠都陸續於高雄設廠。

經濟部次長曾文生強調，近來因應台商回台投資已重新盤點供電能力，納入新增的大型投資案後仍有餘裕；且在尖峰供電每年增加一％情況下，自明年起到二○二五年仍可達到備用率十五％、備轉十％以上的法定目標，供電絕對沒有問題。