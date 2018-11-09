質疑器捐「加工死亡」》民團促摘博士 柯辦：過時老招

2018-11-09

〔記者吳柏軒、沈佩瑤／台北報導〕台北市長候選人柯文哲深陷「器捐風暴」，民團昨齊聚教育部門口，批評柯二○○二年博士論文中，寫出病人未腦死、心跳還在時，就注射藥物，有「加工死亡」之嫌，要求教育部徹查，若屬實就應撤銷其博士論文及資格。

柯文哲昨早回應「這也是很奇怪」，這個題目四年前打一遍，四年後打一遍；他無法理解，四年前是國民黨打，四年後是獨派在打。

教育部表示，已收到該陳情，若涉及學位論文，基本上會要求學校進一步處理，但也要看案件複雜度，目前尚未斷定此案的處理單位與層級，釐清案情後，才能進入實質調查與審查等。

曾任台大醫師的柯文哲專長葉克膜技術（ECMO），日前遭「屠殺」一書作者伊森．葛特曼質疑曾到中國，教導疑似活摘器官的中國醫師使用葉克膜；民間團體如台灣北社、台灣教授協會，以及心臟外科醫師、台大教授等人昨齊聚教育部抗議。

台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏表示，柯的二○○二年博士論文第廿二到廿三頁，寫到病人未腦死、有心跳，被靜脈注射藥物，目的是取得心跳停止的書面證明；此外還在ECMO過程中，從病人股動脈插入阻塞氣球導管，目的是阻止心跳重現，上述兩種行為，就是嚴重的「加工死亡」證據。

柯文哲競選辦公室回應，相關論文都是柯文哲在台大任內發表，也都經教育部審核，一切符合學術倫理跟醫學倫理，呼籲有心人士馬上停止政治抹黑，因為這些過時的老招早已被選民看破手腳。