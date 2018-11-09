丁守中譏小野「政治亂倫」 姚文智：瘋狗亂咬人

2018-11-09

〔記者簡惠茹、蔡亞樺、黃建豪、黃旭磊、沈佩瑤／綜合報導〕國民黨台北市長候選人丁守中昨以千字文三問台北市長柯文哲的競選總幹事小野，痛批柯文哲挺小野、小野挺陳其邁、陳其邁挺姚文智、姚文智又痛罵柯文哲，根本就是「政治亂倫」。

原本強調「不再回應」的小野，昨晚在柯文哲造勢場合致詞時忍不住嗆聲說，「我一個人出來幫柯文哲當總幹事，不要牽扯朋友，我每個朋友站出來都比他（指丁）偉大。」

小野說，他從二、三十年前幫忙站台的人，通常都一定當選，「我不好意思跟柯講說，我站出來你就贏了。」對於前天落淚，小野也自嘲，「我前天一哭後，網路聲量就變第一名，告訴各位，我不能出手，一出手就很可怕。柯文哲都不知道我有這個能力。」

柯文哲昨替小野緩頰，指他是很單純的文化人，現在「只是被火燙到」。丁得知後補刀說，小野「是在廚房被油水太多燙到」，國民黨高雄市長候選人韓國瑜也酸小野，「怕熱就不要進廚房」。

丁守中昨天批評，小野是民進黨的「文化門神」，過去靠國民黨，後來又靠民進黨，現在又靠白色力量，哪裡有資源就到哪裡去，是新黨國體制的文化打手，文化為政治服務的代表性人物。

對於丁守中的政治亂倫說，姚文智昨天聽聞後大笑三聲，語帶嘲諷表示，他開始同情丁守中，真是口不擇言，「瘋狗亂咬人」。姚也酸說，丁期待六都合體沒人要來，想要爭取中國代理人，結果被柯文哲擋住，又不被韓國瑜搭理，只好像瘋狗一樣亂咬。

丁守中則回敬，姚文智的話可以不必重視，姚都已經被民進黨放棄了，連姚的黨主席都不來參加造勢，現在就是綠白合謀、柯蔡合謀，綠營從頭到尾就是一場棄姚保柯的算計。