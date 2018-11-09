許信良看九二共識：被多數台灣人拒絕

2018-11-09

〔記者施曉光／台北報導〕馬英九基金會舉辦的「馬習會三週年政策研討會」昨舉行「圓桌論壇」，前民進黨主席、亞太和平研究基金會董事長許信良強調，拒絕「九二共識」的是大部分的台灣社會，蔡英文總統主張依中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸關係，與馬政府主張沒有什麼兩樣，難道馬政府不是這樣嗎？

馬英九則在閉會致詞時反駁，「九二共識」不是什麼「神主牌」，而是當年兩岸兩會達成的共識，陸委會曾做民調，如果「一中」是指中華民國，有六成多的民眾願意支持「九二共識」，因此絕非許信良所稱不是台灣共識，確實有很多人支持。

對於未來兩岸關係走向，馬英九說，「向憲法去，跟憲法走」會是最好的方向，台灣不要排斥兩岸統一，但統一不能有時間表，而且在時機與方式上要有共識。

許信良說，大家批評民進黨與蔡總統不要「九二共識」，其實不是民進黨與蔡政府不要，而是台灣有很大一部分的人不要。他強調，蔡不是「獨派群眾」，因此被一些民進黨支持者反對，但蔡主張依照中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸關係，與馬政府沒有什麼兩樣，馬政府難道不是這樣？

許信良表示，蔡英文的主張就是精英的共識，也接受國民黨的基本主張，努力在台灣建立共識，因此兩岸關係不好，不能怪罪民進黨，當然要怪中國大陸不了解台灣，中國過去長期霸凌台灣，如今被美國霸凌，應該得到教訓，改變想法。

許信良的一番話引來在現場的中國交換生質疑，怒罵蔡政府不應該把一切的錯都歸咎給馬政府、國民黨及中國大陸，許信良回應說，中國大陸的毛病就在民族主義高漲，長期霸凌台灣人民卻不自知，「今天你們被霸凌，知道是什麼滋味了，不只是習近平要反省，整個中國人民也要反省，否則你們將會被全世界孤立。」