馬不排斥統一 民進黨六都候選人：人民不會接受

2018-11-09

〔本報記者／綜合報導〕前總統馬英九過去提出「不統、不獨、不武」，卻在馬習會三週年，拋出新三不，將「不統」變成「不排斥統一」。民進黨的六都市長候選人昨批評說，台灣的主流民意不會接受「新三不」，馬沒資格代表台灣人民決定自己的前途，台灣人民也不會接受馬把台灣奉送給中國。

民進黨台北市長候選人姚文智更認為，這是繼台北市長柯文哲主張「兩岸一家親」之後的競相加碼，爭取中國的認同與好感，馬英九這樣的言論已經成為兩岸關係的一個破口，踏入中國設下的圈套。

至於柯文哲陣營則對「新三不」說法回應指出：「台北市長候選人，不需回答屬於總統的考題。」

由於正值地方選舉，馬英九的「新三不」牽動台灣統獨的敏感神經，國民黨的六都直轄市候選人，昨被問到對馬英九「新三不 」的看法，幾乎全部閃躲，似乎唯恐傷到選情。

陸委會發言人邱垂正昨對此則強調，台灣未來選擇權屬於人民，不能做為政治交換籌碼，政府也絕對不在壓力下屈服。

邱垂正指出，蔡英文總統提出維持現狀，就是要捍衛中華民國及台灣的民主自由制度，這是現階段的最大公約數與共同的底線，更是台灣民眾團結的基礎。

以下為本報記者採訪彙整兩黨六都候選人對馬英九「新三不」的看法。

民進黨候選人撻伐

姚文智：這樣的言論已經成為兩岸關係的一個破口，踏入中國設下的圈套。

蘇貞昌：馬就像《延禧攻略》裡的「爾晴」，要看完七十集才看出來真正的人格。

鄭文燦：馬身為卸任總統，應該深知威脅台灣安全的來源，如何團結內部、面對來自北京的壓力，才是重點。

林佳龍：馬先生沒有資格代表台灣人民決定自己的前途，台灣人民也不會接受馬把台灣奉送給中國。

黃偉哲：台灣的主流民意不會接受「新三不」的說法。

陳其邁：馬從就任到卸任講的話都不一樣。

國民黨候選人急閃

韓國瑜：這個時間點談統獨問題，是最不需要的。

侯友宜：意識形態的東西放在兩邊，好好為市民做事卡重要。

陳學聖：不瞭解馬說法的來龍去脈，不敢貿然評論。

盧秀燕：不評論此事。

高思博：地方選舉主軸是拚經濟，一切以拚經濟為主。

丁守中：統一若沒有在「自由、民主、均富、法治」條件下，一切免談。