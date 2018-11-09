維校租地案》韓出示「蘇院長」公函自清 蘇斥移花接木

2018-11-09

〔記者葛祐豪、何玉華、李雅雯／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜在雲林創辦維多利亞雙語學校，被爆向台糖租用土地每坪月租僅八元；韓國瑜這兩天忙著澄清，昨拿出一份前行政院長蘇貞昌二○○六年批准的公函，強調台糖租地給學校都是統一的地價稅標準。

韓取得承租權時 蘇只是北縣長

蘇貞昌昨晚駁斥韓「移花接木」，指韓在一九九八年取得台糖土地的承租權，當時蘇只是台北縣長，韓卻拿出蘇當行政院長的公文，兩者根本毫無關連。蘇貞昌發言人、立委羅致政也批韓牛頭不對馬嘴、混淆視聽，該公文只是通案宣示，不是針對單一個案減免租金。

韓國瑜昨天拿出一張前行政院長蘇貞昌二○○六年批准的公函，明載台糖所有土地租給學校都是統一的地價稅標準。韓強調：「當時總統是陳水扁，那時我怎麼會有特權？」韓說，這張公函是全台灣台糖土地租給學校，講的標準非常清楚，全台六十所學校全部適用，包括民進黨自己租用台糖土地辦的學校，「為什麼對我、我的家族瘋狂攻擊？」

蘇貞昌發言人黃韋鈞昨出示當年台糖同意釋出土地通知書，日期載明是一九九八年七月廿四日，另有一九九九年十一月九日的地上權設定契約書，說明台糖公司早在一九九八年就同意出租土地給韓國瑜家族，租期長達半世紀，當時身為台北縣長的蘇貞昌，是要如何跨越時空核准租地？

至於韓國瑜出示的公文，是行政院二○○六年回覆財政部，針對台糖出租或設定地上權的土地，「如經准予減免地價稅，則按減免金額調降租金」，並以「當地政府核准」為前提要件，並非針對個案設計來調降租金。

黃韋鈞嘲諷，「南校董」韓國瑜不要學「北租公」侯友宜，遇到財產問題就想打迷糊仗、東拉西扯，連蘇貞昌都被無端捲入，應記取侯九十九個門牌文大宿舍交代不清的教訓，儘速向社會說明清楚。