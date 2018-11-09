不認同挺韓 王金平好友籲支持陳其邁

2018-11-09

〔記者蘇芳禾／台北報導〕高雄市長選戰激烈，前立法院長王金平全力支持國民黨高雄市長候選人韓國瑜；不過，王的多年好友、台灣商業聯合總會的常務監事蘇宗光昨晚受訪指出，只要王金平有選舉，他一定支持王，但韓這種說出「能撈就撈、能混就混」的人，絕對不能當高雄市長！為何王金平要這樣挺韓國瑜？希望高雄人要看清楚。

蘇宗光希望高雄人要看清楚

蘇宗光表示，王前院長是非常忠心國民黨的人，非常相信國民黨，如果王金平要選，他會支持王，但他希望大家能支持為台灣著想的人，「不能讓韓國瑜這樣的人弄下去！」

民進黨立委管碧玲昨晚在臉書PO文指出，前立法院長王金平替國民黨高雄市長候選人韓國瑜造勢的同時，王金平的多年老友，現任台灣商業聯合總會的常務監事、中華民國金銀珠寶商業同業公會全國聯合會創會理事長的蘇宗光，跳出來挺陳其邁。

管碧玲說，蘇宗光向她表示，不認同王金平這樣的作法，為了高雄，他無法跟隨王金平去支持韓國瑜。高雄市長還是應該交給陳其邁。

管碧玲說，在公益和私誼之間，蘇宗光公私分明，選擇了為高雄的大是大非。為此，她特別詢問蘇宗光，是否能將對話公諸於世，蘇宗光也欣然同意。

管碧玲說，高雄市長這一局，韓國瑜的媒體造勢、新聞運作十分高明，他總是在造勢的時候找出支持韓國瑜的人，尤其是王金平三山造勢系列，運作成排山倒海的聲勢，只有在地人才會看到真實面。蘇宗光的表達，正是這種真實面最好的代表。

記者晚間求證蘇宗光，蘇受訪確認管碧玲說法，籲高雄人要看清楚，絕對不能挺韓國瑜。

韓國瑜曾在去年二月十六日表示：「如果軍公教這個法案（指年改）在立法院強渡關山，未來台灣社會軍公教也會有兩種現象，第一能撈則撈，反正政府都不管我了，我手上有公權力，我能撈就撈，我也要養老婆孩子。第二能混則混，我何苦那麼認真？政府對不起我，我這麼認真不是無聊嗎？」