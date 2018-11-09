國巨百億投資高雄 陳其邁：我邀請的

2018-11-09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣被動元件龍頭廠國巨，昨天宣布投資百億元，加碼投資高雄，引起產業界震撼，但居中穿針引線的人，就是民進黨高雄市長候選人陳其邁！

國巨昨宣布以現金七．九億元取得高雄大發工業區土地，生產高階產品，並增加對台灣投資，持續根留台灣的計畫，未來三年合計總投資金額將達到百億元。

陳其邁昨晚為市議員候選人郭建盟站台，致詞時透露，他和國巨董事長陳泰銘很熟，之前就多次邀請他加碼投資高雄，陳泰銘也滿口答應。

典禮結束後，媒體詢問陳其邁如何爭取國巨在高雄投資？陳表示，這段期間他非常密集地拜訪產業界，包括物聯網、人工智慧、半導體等，台灣的被動元件股王國巨，隨著美中貿易戰開打，也決定回到高雄投資。

陳其邁說，陳泰銘是高雄人，是非常熟識的朋友，也是大他幾屆的雄中學長，而且國巨在高雄也有工廠，他知道國巨的產業佈局，之前就特別請陳泰銘要加碼投資高雄，「陳泰銘滿口答應，他也知道高雄市是一個穩定的投資環境。」

盼把高科技廠都留在高雄

陳其邁透露，之前密集拜訪，了解國巨對土地的需求，他與國發會、高市府共同努力，希望把這些高科技廠都留在高雄，形成生產聚落，讓年輕人有更多就業機會。

陳其邁說，在美中貿易戰下，高雄要做好準備，提供更多土地，產學落差縮小，讓高雄產業佈局更多元，不管是台郡、華邦電還是國巨，未來會有更多國際大廠，尤其是半導體、物流網、車用電子等，都會加碼投資高雄。