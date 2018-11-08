侯友宜願意辯論了 蘇貞昌建議兩人交叉詰問

2018-11-08

〔記者李雅雯、陳心瑜、何玉華、賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌一直抨擊國民黨新北市長候選人侯友宜閃躲辯論，侯友宜昨宣布，十一月十二日的公辦政見會，他同意改為「公辦辯論會」。蘇貞昌也回應說，建議將辯論會由目前的提問人提問，直接改成兩位候選人的交叉詰問，並交由全國性的電視台主辦。

侯友宜昨舉辦「警系挺侯團結大會」，當場表示，同意將公辦政見會改為「公辦辯論會」，屆時將要求蘇貞昌針對「深澳燃煤電廠態度」、「要不要核發生煤許可」、「誣指他對徐自強刑求」、「誣指他在警政署長任內的財產沒申報」等議題說清楚。

新北市選委會副總幹事黃堯章也表示，昨天下午已收到侯陣營將公辦政見會改為「公辦辯論會」的申請公文，並立即通知蘇貞昌陣營，雙方將在今天下午三點開會，協商辯論方式。

蘇貞昌則酸選委會說，在侯宣布改成辯論後的一個小時，他的選辦就接到開會通知，「真是無縫配合」，選委會的公正性讓人懷疑。

蘇貞昌昨也批評侯友宜說，無論媒體如何追問侯有關辯論、輔選貪污犯、跟黑道同台等問題，侯從頭到尾只會重複說：「老縣長…人民的健康…深澳」，這種只會講一句話的候選人，很像電玩遊戲中電腦設計的角色「ＮＰＣ」（註：Non-Player Character的縮寫，即「非玩家角色」，是遊戲背景中的陪襯人物，由程式預設反應），這種ＮＰＣ能夠當四百萬人口、最大院轄市的市長嗎？「我們願意讓一個ＮＰＣ來治理新北市，帶著新北市前進嗎？」

侯友宜則是反擊蘇陣營「徐自強刑求」、「若是重來就不再任用侯友宜擔任警政署長」、「太太不輔選」等議題。

侯友宜強調，當年為了完成行政院長蘇貞昌的治安目標，在半年內努力拉抬治安成績，現在卻被說成「重來就不任用我做警政署長」。侯也說，蘇貞昌也虧他「太太不出來輔選」，這讓他很憤慨，這是夫妻間的尊重、默契，呼籲老縣長要正向選舉，不要每天「氣噗噗」。

對於蘇貞昌嘲諷侯是「ＮＰＣ」，侯友宜回擊說，蘇深澳電廠等議題「回答了沒有？回答了沒有嘛？」要擔任新北市長，一定要先對深澳燃煤電廠議題表態，如何守護市民健康？