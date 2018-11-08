維多利亞租金 台糖被指簽不平等條約

2018-11-08

〔記者林國賢、彭琬馨／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜創辦的雲林縣維多利亞雙語學校，爆低價承租台糖土地，民進黨雲林縣議員周秀月昨要求相關單位應該公布當年承租過程，讓民眾檢視有無特權弊端；民進黨雲林縣黨部前評委召集人蘇炳輝指出，該校土地公告地價遠低於當地行情，台糖根本簽定不平等條約。

台糖：租約依法辦理

對此，台糖重申租約完全依法辦理，全國一體適用，不會因人而異；維多利亞校方表示不再回應。

民進黨立委鄭寶清前天爆料，國民黨高雄市長候選人韓國瑜妻子李佳芬在韓擔任立委任內，以遠低於市場價格、每坪僅八元的低價，賤租雲林台糖土地，創辦收費高價的「維多利亞雙語學校」。鄭寶清昨進一步表示，若扣掉台糖每年繳的一一一萬元地價稅，台糖幾乎是以每坪不到三元的成本，出租土地給維多利亞雙語學校，痛批「一瓶礦泉水可以租七、八坪土地，難怪成本這麼低就能打天下」。

鄭寶清認為，這麼值錢的土地，卻賤租給韓妻，根本「違背常理」，是威權時代政府圖利有力人士的做法，台糖應檢討租用辦法相關規定。

周秀月也指出，有許多民眾向她表示，他們為什麼無法用如此低價承租台糖地，非常不公平，她要求台糖必須就承租過程公開說明，讓民眾檢視其中有無特權弊端，並要檢討相關租借方法，不能模糊帶過。

蘇炳輝則說，維多利亞承租台糖土地後，從農地變更為建築用地，卻仍用「農地」的標準來評議地價，非常不合理，更衍生租金過低現象。

蘇炳輝表示，以鄰近的斗六嘉東計畫區為例，住宅區土地公告現值每平方公尺一萬四千七百元、公告地價二千一百元；反觀維多利亞校地公告現值才一千四百元，公告地價四百一十元，兩相比較，可以明顯看出台糖土地賤租情況。

蘇炳輝指出，維多利亞也是營利事業，政府應該督促台糖全面檢討租約，縣府也要檢討當地地價評議機制，依實況調升地價，讓台糖土地承租更符合社會公平正義。