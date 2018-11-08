侯友宜、韓國瑜被酸「北租公、南校董」 蘇貞昌：一個剝削學生 一個蓋校牟利

2018-11-08

〔記者賴筱桐、李雅雯、陳心瑜、王榮祥／綜合報導〕藍營並稱「北神探、南菜販」的國民黨新北市長候選人侯友宜、高雄市長候選人韓國瑜，合拍競選廣告後，有民眾酸稱是「南校董、北租公」，民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨指兩人，一個是違法出租九十九個門牌的大群館當學生宿舍，另一個是用超低金額租金取得土地蓋貴族學校，兩人確有相似處。

侯：抹黑 韓陣營：依台糖規定承租

有民眾KUSO侯韓合體的廣告文宣，指侯友宜違法出租九十九塊門牌的大群館給文大學生當宿舍，每年租金固定漲五％；韓國瑜則以一坪八元的低廉租金承租台糖雲林土地，開辦貴族學校，諷刺「南校董，北租公，哥倆好，賺飽飽，難怪合拍廣告。」

蘇貞昌受訪說，侯、韓兩人確有許多相像的地方，一個被稱為包租公，一個被稱為學校董事，民眾巧妙用漫畫抓出重點，抓到兩人相似之處。

他批評說，侯友宜故意把大房子切割成九十九塊門牌，隔成那麼小的空間來剝削學生，不但年漲五％租金收取暴利，也利用稅法的美意，切割門牌來逃避房屋稅。韓國瑜則是用超低租金去承租到台糖土地，再開設貴族學校牟利；侯、韓另有共同點：都對選區的市政不熟悉。

對於蘇貞昌的批評及民眾諷刺「南校董、北租公」，侯友宜昨下午出席活動受訪說，「我留平頭，韓國瑜是光頭，不一樣啦！」又說，「我們倆倒有一點很像」，都不怕困難不怕苦，勇敢往前走，一定打贏這場選戰。

侯友宜也表示，選舉口水沒意義，抹黑更沒意義，他堅持用正向的力量選舉，把政策端出來跟選民報告，台灣要團結，不需要製造對立、衝突和仇恨。

韓國瑜陣營則重申，租地程序一切依照台糖規定。