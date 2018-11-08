陳韓激烈拉鋸 六龜觀光協會分裂

2018-11-08

〔記者黃佳琳、葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁上月十日在六龜成立後援會，六龜觀光休閒協會理事長施惠昇從陳其邁手中接下後援會榮譽會長一職，時隔不到一個月，施惠昇昨表態將改挺國民黨高雄市長候選人韓國瑜。雖然他聲稱是代表個人，不代表觀光協會，但六龜觀光協會認為，施的態度會造成外界誤解，要求他辭去協會理事長職務。該協會十名理監事則簽名表達支持陳其邁，並送到陳記者會現場，等於打臉理事長。

施惠昇辭理事長 改挺韓國瑜

施惠昇指出，自從八八水災後，寶來溫泉生意一落千丈，雖然多次舉辦溫泉季活動促進產業發展，但隨著陸客減少、年金改革等因素，觀光產業愈來愈難做，於是他決定不再支持民進黨，改挺韓國瑜。

施惠昇昨天是以六龜觀光休閒協會理事長的身分對外召開記者會，還當眾撕民進黨證宣告退黨，施雖宣稱自己不代表協會，是用個人名義發言，但仍讓六龜觀光協會多位理監事不滿，要求他必須辭掉理事長職務，避免外界誤會。施惠昇說，他深知此舉會引起風波，也會讓協會成員困擾，因此他會自行辭掉所有職務。

協會理監事連署 支持陳其邁

六龜觀光休閒協會秘書長陳建男等人，昨天下午帶著協會理監事簽署支持陳其邁的聲明，到陳其邁發表政策白皮書的記者會現場。協會八名理事、三名監事中，除了一名理事臨時找不到人，其餘十人都簽名，強調施惠昇挺韓國瑜，未經過理監事同意，純屬個人言論，不代表該會立場。

陳建男表示，六龜觀光業者堅定支持陳其邁，因為陳長期關心六龜寶來不老地區發展，對於六龜觀光發展有極大幫助。