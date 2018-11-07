國三以下學生注意 大學考試將增混合題

2018-11-07

〔記者吳柏軒／台北報導〕因應十二年國教新課綱，大學招生考試題目也將更多元！

仿國外大考 推出混合型題組

大考中心宣布，一一一學年起大考轉型為學測、分科測驗，考題也將變革，將仿照國外大考推出「混合型題組」，選擇、圖表及申論等題型都將整合，試卷及答案卡則將合一，作答試卷將因此變大到A3尺寸，每年成本估增約六千萬元，恐須漲報名費因應。

試卷答案卡合一 變成A3尺寸

大考中心主任劉孟奇表示，十二年國教新課綱預訂明年上路，目前國三生、明年升高一首批適用；新課程強調素養及綜整能力，新課綱學生預計一一一學年起陸續考大學，大學學測、分科測驗等大考也須隨之變革，將推更多元的混合題型，將來也不再是試題卷、答案卡分開，而是卷卡合一。

混合題型在香港、中國等地都有大考施行，香港更已推了七年，劉孟奇解釋，題組可納入選擇、表格、圖表、申論等多種形式，題型設計可更多元、更多組合，但預計未來大考的選擇題比例還是會佔至少一半，其他再搭配混合新題型。

閱卷成本大增 恐調漲報名費

而因卷卡合一，試卷面積預計將增大為二張A3尺寸，印刷成本、閱卷人力、闈場租金等都將增加，預估一年成本將增五、六千萬元，會向教育部爭取補助，但若無法負荷，恐須漲報名費因應。

教育部次長姚立德則說，會檢視大考中心呈報計畫，以不增加考生負擔為原則而盡量協助。