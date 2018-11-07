花旗系統漏洞 60萬額度爽刷6300 萬

2018-11-07

〔記者王孟倫、李靚慧／台北報導〕花旗銀行信用卡系統又出包，遭金管會開罰！金管會昨表示，花旗銀某客戶利用信用卡系統漏洞，原本額度只有六十萬元，卻能在一個月狂刷六百多筆消費、總金額達六三○○餘萬元，且未清償款項；花旗銀的內稽內控有三大疏失，因此開罰二五○萬元。

預繳提高額度 竟可無限刷卡

花旗銀行強調，此案為持卡人蓄意詐騙的單一個案，沒有其他客戶的權益受到影響；該行發現後，第一時間向主管機關呈報並向檢警單位報案，目前正積極追討債務。

金管會銀行局副局長王立群說明，花旗銀這次問題出在「預繳卡費交易系統」，此功能是客戶若要提高信用額度，可先預繳一筆錢給銀行，銀行就會把信用卡額度等值拉高；但花旗銀的系統出現問題，客戶經預繳卡費系統後，就沒有刷卡門檻，可以毫無限制刷卡支付。

花旗：持卡人蓄意詐騙個案

「這顯然是惡意詐騙！」王立群說，該客戶是一中年男子，五、六月間刷了六百多筆，等於一天刷約二十筆，但花旗信用卡系統卻沒偵測出問題，最後共刷六三○○餘萬元，都是刷奢侈品的高額消費，該客戶也沒再還款，被花旗銀發現。

王立群表示，此功能其他銀行也有，但目前其他銀行並無發現系統漏洞，花旗銀顯然在內稽內控有三大缺失，包括信用卡資訊系統測試及檢視不確實、未落實勾稽驗證致無法及時發現問題、防範詐欺控管機制不確實；因花旗銀損失金額較鉅、系統錯誤期間較長，依「銀行法」第一三二條開罰二五○萬元。

內稽內控疏失 金管會罰250萬

有業者認為，可能是花旗銀的預繳漏洞被該持卡人得知，藉由預繳讓銀行系統打開參數再瘋狂盜刷；也有業者揣測，此案可能使用機器自動交易，否則要刷六百多筆哪那麼容易。多位業者認為，此為智慧型犯罪，須具備信用卡、資訊、風管等專業知識，恐怕非持卡人一人可完成。

花旗銀二月曾爆發信用卡帳務系統出錯，導致對約三十萬客戶超收卡款，當時也被罰二五○萬元。