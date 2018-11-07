海大認證「海中威而鋼」 馬祖淡菜能增精子數

2018-11-07

〔記者俞肇福／基隆報導〕國立台灣海洋大學實驗證實，馬祖淡菜能明顯改善生殖功能，印證當地人常說馬祖淡菜是海中威而鋼無誤！

外觀像孔雀蛤 生長在馬祖海域

海洋大學昨發布食品科學系研究團隊研究成果，證實生長在馬祖海域，外觀像孔雀蛤的馬祖淡菜，具有生殖保健效果，研究成果發表在國際知名期刊Biomedicine & Pharmacotherapy。

馬祖淡菜擁有紫黑色的外殼，所以也叫紫殼菜蛤或紫貽貝，貝肉碩大肥美，以掛養的方式在馬祖外海養殖，食用海洋浮游生物，每年盛產期為六月至十月。

海大校長張清風表示，為了協助馬祖當地養殖產業發展，二○一六年海大食科系主任龔瑞林教授率領研究團隊進駐馬祖，針對馬祖淡菜進行各種保健功能評估。

經動物實驗 明顯改善生殖功能

龔瑞林說，研究團隊針對馬祖淡菜水萃物進行體外抗氧化發炎能力測試，發現它具有良好的抗氧化發炎能力。經由動物實驗發現，透過餵食馬祖淡菜水萃物後，可明顯改善生殖功能，增加血漿中睪固酮濃度，增加精子數量及泳動率，並改善精子異常率。

「馬祖淡菜的口感、美味，優於歐洲淡菜！」連江縣長劉增應說，每年盛產期，馬祖養殖戶每天都有數千斤出貨量，幾乎全是空運直送台灣；今年八月參加在台北世貿一館展出的「台灣美食展」，五百斤的馬祖淡菜被搶購一空。

從台灣嫁到馬祖的黃鈺婷說，馬祖人很多都生三、四個小孩，大家都說跟吃新鮮的馬祖淡菜有關，看來傳言不假。