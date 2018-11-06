ATP遠端監視 日車同意免費改正

2018-11-06

〔記者陳宜加、駐日特派員林翠儀／台北─日本東京連線報導〕台鐵普悠瑪號的製造商「日本車輛製造公司」承認列車配線設計有疏失，導致ＡＴＰ遠端監視系統未能接線運作。台鐵要求改善並完成測試，日車昨正式回覆，同意立即改正，將確保目前十八輛普悠瑪ＡＴＰ遠端監控能正常執行、ＡＴＰ關閉後能立即發訊給行控中心。

確保普悠瑪ＡＴＰ監控 能正常執行

台鐵普悠瑪發生超速出軌事故，也爆出車上ＡＴＰ減速防護系統遭關閉後，竟無法自動傳訊後勤，遠端監控功能喪失。台鐵要求日車調查，日車日前承認普悠瑪ＡＴＰ配線設計有疏失，監視系統在交車時未連接，導致無法自動傳遞ＡＴＰ關閉訊息。

日車也強調，普悠瑪及ＡＴＰ防護功能本身沒問題，交車後監控測試則應由台鐵實施。但台鐵不接受，仍要求日車需負責將ＡＴＰ監視系統接線及測試。

日車將展開接線作業 測試確認可用

台鐵表示，日車於昨日正式函復，將立即展開接線作業，並將測試確認可用。而由於十八列普悠瑪目前仍在線上運轉，將配合車輛運行，這兩天訂出列車改善時間表，會以最快速度改善。

日本車輛總務部人員佐藤昨接受本報記者訪問也證實，日車已書面答覆台鐵，將立即改正ＡＴＰ監測系統接線問題；改正作業是把接線連結起來，不複雜，但考慮普悠瑪列車仍在營運，作業時程需與台鐵協調。

日車目前駐台有兩至三人技術團隊，不排除另組專案小組來台，預計於樹林、花蓮機務段進行作業，優先測試一編組，再改善全數普悠瑪。

台鐵：事故調查出爐前 暫不談求償

台鐵表示，最主要改正，將是要確保列車ＡＴＰ監視系統能立即傳訊後勤，而目前系統線路、設計圖與設備都有，問題是干擾訊號太多，日車也須做改善。

台鐵後續也將進行靜態、動態試運轉，改善完成後，將再由行政院調查小組檢視確認。

台鐵也說，日車按照合約負責改善，不用額外付費；另在普悠瑪事故總調查出爐前，暫不討論求償，一切依合約辦理。